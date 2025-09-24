Schiebe asumirá la producción y calidad de Mercedes-AMG tras los ajustes del Consejo de Administración. - MERCEDES-BENZ

MADRID 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Supervisión de Mercedes-Benz Group AG ha decidido nombrar a Michael Schiebe --actual CEO de Mercedes-AMG GmbH y director del Grupo de Vehículos de Gama Alta-- como miembro del consejo de administración responsable de la Producción, Calidad y Gestión de la Cadena de Suministro.

Igualmente, a partir del 1 de diciembre de 2025 Jörg Burzer asumirá un nuevo cargo (antes era responsable de producción y calidad) como encargado de la División de Desarrollo y Procurement (adquisiciones y compras) del consejo de administración, así como director de Tecnología, sustituyendo en este caso a Markus Schäfer, que se retirará de la empresa al finalizar su contrato después de más de 30 años de gran éxito.

Mercedes-AMG, la subdivisión de alta gama del grupo Mercedes, ha anunciado que en las próximas semanas se anunciará al nuevo CEO de Mercedes-AMG GmbH, ya que Schiebe no asumirá ambos cargos.

Con estas decisiones de personal, el Consejo de Supervisión de Mercedes-Benz Group AG persigue constantemente su estrategia de mantener la experiencia y la continuidad en la alta dirección, al tiempo que proporciona un nuevo impulso y un rejuvenecimiento deliberado en el consejo de administración.

El objetivo de la firma alemana es acelerar aún más la transformación de la compañía con un claro enfoque en el "beneficio del cliente, la excelencia tecnológica y la eficiencia operativa".