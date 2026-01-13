Seat y Cupra venden 586.300 vehículos en 2025, un 5,1% más con "récord histórico"

Archivo - Planta de Seat en Martorell (Barcelona) - SEAT - Archivo

BARCELONA, 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

Seat y Cupra cerraron 2025 con la venta de 586.300 vehículos, un 5,1% más que en 2024 con "récord histórico", superando el de 2019, informan en un comunicado este martes.

Por marcas, Cupra entregó 328.800 coches --superando el millón de vehículos entregados desde su nacimiento--, un 32,5% más que en 2024, mientras que Seat cerró el año con 257.400 unidades, un 17% menos que en el año anterior.

Por otro lado, la empresa ha explicado que ha registrado "un crecimiento significativo en las ventas de vehículos electrificados", con 84.400 híbridos enchufables (+69,2%) y 79.700 vehículos totalmente eléctricos (+65,9%).

El ceo de Seat y Cupra, Markus Haupt, ha definido 2025 como un "año histórico, con resultados récord que destacan la solidez" de la estrategia de la empresa y, textualmente, el excepcional rendimiento de Cupra.

Haupt ha añadido que "los retos del sector continuarán en 2026", aunque ha dicho que la empresa está preparada y comprometida con la visión a largo plazo.

Por mercados, Alemania fue el país con más ventas, con 156.200 coches (+8,2%), seguido de España, con 92.700 ventas (+6,8%); Reino Unido, con 64.300 coches (-4,3%), y Francia, con 38.900 vehículos (-3,7%).

CUPRA

La empresa ha explicado que Cupra ha alcanzado una cuota de mercado de 2,22% en Europa, que la acerca a su objetivo de representar el 3% del mercado.

El modelo Formentor "sigue siendo" el más vendido, con 104.400 unidades, seguido del Terramar, con 66.000 en su primer año completo en el mercado.

Además, los vehículos 100% eléctricos representan cerca de una cuarta parte (24,2%) de las ventas de Cupra, liderados por el Born (43.700 unidades) y el Tavascan (36.000 unidades).

SEAT

La empresa ha explicado que, a pesar de la caída de ventas, 2025 "ha sido un año clave para Seat, marcado por la World Premiere de los nuevos Ibiza y Arona y la presentación de su hoja de ruta para el futuro".

El modelo Ibiza sigue siendo el más vendido de la marca Seat, con 94.800 unidades, seguido del Arona con 72.400.