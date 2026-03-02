El Seat Ibiza se alza como el coche más vendido en febrero, y Toyota la marca más popular

Archivo - Seat Ibiza FR 40º aniversario - SEAT - Archivo

MADRID 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Seat Ibiza ha sido el coche más vendido en España en febrero de 2026, con 2.601 matriculaciones y una subida interanual del 18,1%, en una encarnecida competición con el Dacia Sandero, que se queda en segunda posición por apenas 10 unidades, tras anotarse 2.591 registros.

A continuación, en tercer lugar se ha situado el Toyota C-HR, que ha sumado 2.439 matriculaciones en el segundo mes del año (un 31,9% más). También de forma muy reñida se han posicionado en cuarto y quinto lugar el Renault Clio y el Toyota Yaris Cross, con apenas 43 anotaciones de diferencia (hasta alcanzar 2.089 y 2.046 unidades matriculadas).

Completan el 'top 10', ya por debajo de las 2.000 matriculaciones por modelo, el Renault Captur (1.970 unidades matriculadas), el Peugeot 208 (1.878), el Nissan Qashqai (1.768), el Toyota Corolla (1.713) y el MG ZS (1.694)

Hasta febrero, el Seat Ibiza también es el coche más vendido, con 4.505 unidades matriculadas, por delante del Dacia Sandero y el Toyota C-HR, que completan el podio con 4.208 y 4.120 anotaciones, respectivamente.

El 'top 5' de los dos primeros meses del año queda compuesto por el Peugeot 208 (3.933 unidades comercializadas) y el Renault Clio (con 3.400 anotaciones). Mientras, el 'top 10' hasta febrero lo conforman el Toyota Corolla (3.388), el Seat Arona (3.340), Nissan Qashqai (3.144), el Toyota Yaris Cross (3.140) y el MG ZS (3.109)

TOYOTA, LA MARCA MÁS VENDIDA EN FEBRERO

En cuanto a las marcas, Toyota ha repetido en febrero como la firma líder en el mercado de nuevas matriculaciones en España. Con 8.476 unidades vendidas, Toyota logra marcar distancias con el resto de marcas, con una subida interanual del 3,3%.

En segunda posición se ha situado Renault, que ha cerrado febrero con 6.789 matriculaciones (un 10,1% menos). Le siguen Volkswagen (con 5.859 registros), Seat (5.738) y Kia (5.133 anotaciones).

La clasificación de las 10 marcas más populares en febrero en España la completan Mercedes (con 4.722 unidades vendidas), Peugeot (4.690), Dacia (4.302), Audi (4.101) y Skoda (con 4.005 registros).

En cuanto a la suma de los dos primeros meses del año, Toyota comienza a asomar cabeza, al superar las 15.000 matriculaciones (15.582 registros), muy por delante de Seat, Renault y Volkswagen, que superan ya las 10.000 anotaciones (10.749, 10.678 y 10.063, respectivamente).

Completan el 'top 10' Kia (8.692 registros), Mercedes (8.680), Dacia (7.295), Audi (7.120) y Skoda (que roza las 7.000 anotaciones, con 6.998 unidades matriculadas).