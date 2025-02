El sector automovilístico atenúa las caídas en bolsa ante la pausa de EE.UU. a los aranceles a México

MADRID 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los grandes fabricantes europeos de automóviles han cerrado una jornada negra en bolsa atenuando las caídas sufridas esta mañana ante la posibilidad de una guerra arancelaria en América del Norte. La pausa de un mes a la imposición de aranceles por parte de Estados Unidos a las importaciones provenientes de México ha amortiguado las caídas de los grupos de automoción que tienen plantas en ambos lados de la frontera.

Así, Stellantis, que cuenta con fábricas tanto en México como en Estados Unidos y Canadá, ha cerrado su cotización con una caída del 4,52%, dejando sus títulos en 12,376 euros, el mismo día en el que el grupo dueño de 15 marcas entre las que está Peugeot, Citroën, Fiat o Jeep, ha anunciado cambios directivos y organizativos.

Por su parte el grupo alemán BMW, que tiene una planta en el Estado mexicano de San Luis Potosí, ha caído un 2,39%, con el precio de su acción en los 76,72 euros por título en la bolsa de Frankfurt.

Volkswagen, que tiene varias plantas en México, cerró con una caída de 4,1%, colocando el precio de su acción en los 94,6 euros, en la bolsa de Frankfurt. De su lado, Mercedes-Benz que tiene una planta en el Estado mexicano de Aguascalientes cerró con una caída del 2,9%, dejando el precio de su acción en 57,21 euros.

Además, el grupo francés Renault, que también cuenta con plantas en el país latinoamericano se dejó en la Bolsa de París un 0,54%, hasta los 49,38 euros por acción.

LOS FABRICANTES DE EE.UU. SE UNEN A LAS CAÍDAS

A esta jornada de caídas en los mercados se han unido los dos grandes fabricantes estadounidenses que también cuentan con plantas al sur de la frontera.

General Motors, que fabrica dos sus vehículos en los estados mexicanos de Guanajuato y San Luis Potosí, veía sus títulos caer un 0,91% a las 18.30, hora española, dejando la cotización en los 48,3 dólares por acción.

Mientras que Ford, que cuenta con dos plantas también en México ha visto su cotización caer un 0,34%, hasta los 9,92 dólares por título este lunes.

UNA PAUSA A LOS ARANCELES A LAS IMPORTACIONES DESDE MÉXICO

El presidente de EE.UU. anunció que, tras una conversación con su par mexicana, Claudia Sheinbaum, ha decidido pausar durante un mes los aranceles del 25% a México que debían entrar en vigor este martes a cambio de una serie de compromisos en materia de seguridad fronteriza y comercial.

Según ha precisado Trump en sus redes sociales, esta decisión comercial va acompañada del compromiso de México de desplegar hasta 10.000 soldados de la Guardia Nacional en su frontera norte para impedir el tráfico de drogas, particularmente fentanilo, a la par que se evita el cruce de migrantes de manera irregular.

La presidenta Sheinbaum había anunciado previamente que, tras su conversación telefónica con Trump, había adquirido el compromiso del magnate estadounidense para actuar en este sentido. Además, la Administración Trump se ha comprometido a trabajar para evitar el tráfico de armas hacia su vecino del sur.

El mercado seguirá expectante en EE.UU. de la conversación que el presidente Trump mantendrá con el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, más adelante.

POSIBLES ARANCELES A EUROPA

No obstante, Trump también ha vuelto a amenazar el pasado domingo por la noche con imponer aranceles adicionales a la Unión Europea, a la que ha acusado de estar "realmente fuera de lugar".

"No se llevan nuestros coches, no se llevan nuestros productos agrícolas. No se llevan casi nada, y nosotros les compramos todo, millones de coches, enormes cantidades de alimentos y productos agrícolas", ha manifestado en declaraciones a los medios al llegar a Maryland desde Florida. "No diría que hay un cronograma, pero será bastante pronto", ha agregado.