El sector de las grúas rechaza las nuevas normas de la DGT: "Estamos al albur de la suerte"

Archivo - Grúa en una carretera - EDUARDO PARRA / EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Alianza Nacional de Auxilio en Carretera ha expresado su "profunda preocupación" por la omisión en la última modificación del Reglamento General de Circulación, de "la extrema peligrosidad" a la que se enfrentan diariamente los profesionales de auxilio en carretera.

La organización ha mostrado su malestar tras la presentación de las nuevas normas por parte de la Dirección General de Tráfico (DGT), a la que ha pedido que impulse "de forma urgente" un plan específico para mejorar la seguridad de los operadores de auxilio en carretera, reforzando tanto la vigilancia del tráfico como la conservación de las infraestructuras viarias y la coordinación de todos los servicios que intervienen en una emergencia.

"Los operadores de auxilio continúan desarrollando su trabajo en unas condiciones que generan una creciente inseguridad que no es atendida adecuadamente por las normas de la DGT, mientras cada intervención en carretera supone asumir un riesgo que, lejos de disminuir, parece aumentar con el paso del tiempo", ha argumentado.

Así, la alianza ha expresado que las únicas medidas que está adoptando la DGT van destinadas a proteger a los operarios del mantenimiento de carreteras a los que se va a proteger con conos conectados y radares en las zonas de obras, mientras que a los operarios de grúas "se les deja al albur de la suerte" y se incrementa el riesgo tanto para ellos como para los usuarios.

"Cada vez que un operador baja de la grúa para ayudar a un conductor, su familia no sabe si volverá a casa. No podemos resignarnos a que estos accidentes formen parte de la normalidad. Detrás de cada intervención hay un profesional que está prestando un servicio esencial para la seguridad vial y merece trabajar con unas mínimas garantías", ha comentado el portavoz de la Alianza, Xavier Martí.

Además, la Alianza de Auxilio en Carretera ha denunciado que tanto la DGT como el Observatorio de Tráfico y Seguridad Vial "no resultan fiables" en cuanto a los datos de siniestros de estos operarios, cuyos atropellos mantienen discrepancias en las cifras de decenas de muertos en el último lustro entre las facilitadas por la DGT y las recogidas por las empresas y medios de comunicación, lo cual pone de manifestó la deficiencia de las cifras oficiales en esta materia.

Asimismo, ha pedido la puesta en marcha de una campaña "eficaz" de educación vial para que los conductores actúen con prudencia, reduciendo velocidad y cambien de carril apartándose de los obstáculos y vehículos detenidos en la vía, cuando se producen estas operaciones de auxilio.

"El sector no puede seguir aceptando que un operario que vaya a salvar la vida de un conductor se juegue la suya, sin que las administraciones públicas lo consideren vulnerable ni inviertan un solo euro en su seguridad pasiva", ha resumido Martí.