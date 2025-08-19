El seguro de coche llega en julio a su máximo anual, 428 euros, pero es más barato que hace un año

El seguro de coche llega en julio su máximo anual, 428 euros, pero es más barato que hace un año. - CHECK24

En lo que va de año, el valor promedio de la cuota del seguro de coche ha aumentado 38 euros, un 9,75% más

MADRID, 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

La prima media de un seguro de coche en el mes de julio se situó en los 428 euros, el dato más alto en lo que va de año, según el análisis mensual del comparador de precios de seguros, Check24.

En concreto, en lo que va de año, el precio del seguro de coche en valor promedio ha aumentado un 9,75% desde enero hasta julio, lo que corresponde a una variación de 38 euros más. En comparativa con el mes de junio (cuando se situó en los 417 euros), el precio ha obtenido un incremento del 2,6% --11 euros más caro--.

LA PRIMA DEL SEGURO ES 20 EUROS MÁS BARATA QUE HACE UN AÑO

Pese al incremento del precio de la cuota en lo que va de año, este dato es 20 euros menor que el de julio del año pasado, mes en el que la prima media alcanzó los 448 euros, su máximo anual de 2024.

Es por ello que en términos interanuales, según los datos de Check24, el seguro de coche en España es en media un 4,5% más barato para los asegurados nacionales.

"Julio se confirma como el mes con la prima media del seguro de coche más elevada, con un incremento sobre el mes de junio. De todas formas, este dato continúa siendo sustancialmente más bajo que el del verano pasado, cuando la prima media experimentó un pico cercano a los 450 euros", ha sostenido el CEO de CHECK24 España, Timm Sprenger.