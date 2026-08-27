Seis de cada diez coches de segunda mano más vendidos en España tienen más de 15 años

Vehículos de ocasión - CARFAX

MADRID 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

El 61% de los coches de ocasión más vendidos en España tiene más de 15 años de antingüedad, situándose diez puntos porcentuales por encima del conjunto del parque automovilístico español, donde este porcentaje se sitúa en el 51%.

Así se desprende de un análisis elaborado por Carfax, proveedor privado de historias de vehículos en España y Europa, que ha revisado los datos de cerca de 5 millones de vehículos correspondientes a los modelos de ocasión más vendidos durante el primer semestre de 2026.

Estos datos reflejan que los coches de segunda mano más demandados en España presentan un perfil especialmente veterano y acumulan un kilometraje elevado. En términos de edad media, los vehículos analizados alcanzan los 16,32 años, frente a los 14,95 años del parque nacional, mientras que su kilometraje medio asciende a 188.979 kilómetros, frente a los 176.270 kilómetros de media en España.

Este perfil también se refleja en el número de propietarios. Solo el 36% de los vehículos analizados ha tenido un único propietario, frente al 44% del parque nacional, mientras que la media se sitúa en 2,9 propietarios por vehículo, frente a los 2,6 del conjunto de turismos en España.

A su vez, el mayor uso y rotación de propietarios se aprecia en el historial de estos coches. El 45% de los vehículos de los modelos de ocasión más vendidos presenta antecedentes de este tipo, cuatro puntos porcentuales por encima del 41% registrado en el conjunto del parque español. Además, el 56% presenta algún tipo de riesgo, frente al 51% de la media nacional.

Cabe destacar que estos riesgos son de naturaleza informativa y que no todos tienen la misma magnitud, pero es necesario tenerlos en cuenta a la hora de conocer el estado de un vehículo.

SEAT Y VOLKSWAGEN ENCABEZAN LAS PREFERENCIAS EN EL MERCADO USADO

Seat y Volkswagen encabezan las preferencias en el mercado usado. Si se analiza el peso por marcas, Seat lidera con claridad las operaciones, al concentrar el 28% de los coches más vendidos, seguida por Volkswagen (16%), Renault (12%), Ford (11%) y Opel (10%).

El análisis de Carfax también permite identificar los modelos con una mayor presencia dentro de este grupo de vehículos. Seat Ibiza y Volkswagen Golf encabezan el ranking, con un 16% y un 15%, respectivamente, seguidos por el Seat León y el Renault Clio, ambos con un 12%, y el Ford Focus, con un 11%.

El Seat Ibiza, primer modelo del ranking, presenta una edad media de 17 años, acumula 180.000 kilómetros, y el 43% de las unidades analizadas registra antecedentes de daños.

Por su parte, el Volkswagen Golf destaca por su elevada veteranía y kilometraje: sus unidades tienen una edad media de 18 años y acumulan 213.000 kilómetros. Además, el 49% presenta antecedentes de daños y el 61% tiene algún tipo de riesgo asociado.

El Seat León, tercer modelo más representado, presenta una edad media de 14 años y 200.000 kilómetros, y registra el porcentaje más elevado de vehículos con daños entre los cinco modelos analizados, con un 51%. Completan el ranking el Renault Clio, con 15 años y 154.000 kilómetros de media, y el Ford Focus, con 17 años y 197.000 kilómetros.

Finalmente, a pesar de la creciente presencia de tecnologías electrificadas en el mercado de vehículos nuevos, los modelos de segunda mano que concentran una mayor demanda utilizan principalmente motores diésel (52%) y gasolina (45%), mientras que los híbridos representan únicamente el 3%.