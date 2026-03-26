Archivo - Sernauto echa en falta el achatarramiento en el Plan Auto+ y pide un "marco estable" para el sector - SERNAUTO - Archivo

MADRID 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

La patronal de componentes de automoción, Sernauto, ha echado en falta que el nuevo Plan Auto+ no haya contemplado en sus bases el achatarramiento de vehículos como sí hacía el antiguo Plan Moves III.

"Nosotros sentimos que este Plan Auto+ no haya podido incluir 1.000 euros más para achatarrar. El 'Plan Renove' de hace unos 12 o 13 años, sacaba del parque automovilístico español aproximadamente entre 450.000 y 500.000 vehículos de entre 15 y 20 años. Eso sí que tenía un efecto inmediato sobre el medio ambiente, descarbonizaba, pero es que además ayudaba a reactivar el mercado", ha afirmado el presidente de la patronal de componentess, José Portilla.

En su intervención en la III edición de las jornadas 'OK Motor' celebrada en Las Rozas (Madrid), ha pedido que el despliegue del Plan Auto+ se ponga en marcha de forma "urgente", pero, sobre todo, que desde el sector "haya un marco estable" para impulsar toda su cadena de valor.

Igualmente, ha reclamado a Europa "defender el talento industrial de Europa" con ayudas a las pequeñas y medianas empresas del sector para poder hacerlas más competitivas.

En su opinión, Europa y España no se deben de alejar de la electrificación. Sin embargo, ha puesto el foco en la falta de puntos de recarga y en la escasez de señalización de puntos de recarga en las carreteras españolas, lo cual hace no "generar demasiada confianza" en comparativas con carreteras como las de Portugal o Francia, a las que ha puesto como ejemplo.

El responsable de Sernauto ha defendido el papel de los 325.000 empleos del sector entre directos e indirectos; ha resaltado que facturó 41.000 millones en 2024 y que el 75% del valor de los vehículos proviene de los componentes.

Junto a ello, el presidente de la patronal ha detallado que algunas marcas asiáticas ya están explorando producir componentes para sus vehículos utilizando a empresas chinas, ya que "éstas marcas pronto van a importar aquí".

No obstante, Portilla ha defendido el papel de Europa y España en toda la cadena de valor y ha reclamado que "se juegue con las mismas reglas de juego".