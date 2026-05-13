Sernauto lanza el hub Defensa-Automoción para impulsar nuevas oportunidades industriales y tecnológicas

Archivo - Trabajador en fábrica de componentes de vehículos - GESTAMP - Archivo

MADRID 13 May. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Española de Proveedores de Automoción (Sernauto) ha puesto en marcha el nuevo hub Defensa-Automoción, una iniciativa estratégica destinada a generar conexiones entre la industria de proveedores de automoción y el sector de defensa, así como a materializar las oportunidades de colaboración existentes entre ambos ecosistemas industriales.

"Con este nuevo hub, Sernauto refuerza su apuesta por la diversificación industrial, la innovación tecnológica y el impulso de las capacidades industriales españolas en un contexto marcado por importantes retos para el sector de automoción y por el creciente interés europeo en reforzar su autonomía estratégica y capacidades de defensa", ha subrayado la asociación.

El hub se estructurará en torno a cuatro grandes áreas de actuación como son alianzas estratégicas con entidades que faciliten conocimiento, acceso y relaciones con inversores relevantes del ámbito de defensa y seguridad; innovación y tecnologías duales; servicios para empresas, mediante la organización de pabellones agrupados en las principales ferias de defensa; y estudios y networking, con la elaboración de informes especializados para fomentar el conocimiento mutuo.

La industria de proveedores de automoción cuenta con avanzadas capacidades industriales, tecnológicas y de innovación que pueden aportar un gran valor a sectores estratégicos como el de defensa. Tecnologías vinculadas a la electrificación, digitalización, conectividad, sensórica, sistemas de percepción y monitorización del entorno de la cabina, materiales avanzados o fabricación inteligente, entre otras, representan un claro ejemplo de capacidades duales transferibles entre ambos entornos industriales.

Asimismo, el hub facilitará encuentros y contacto directo entre empresas y actores clave del sector de defensa para conocer de primera mano sus necesidades, procesos y condiciones de trabajo, favoreciendo así el desarrollo de nuevas oportunidades de negocio y colaboración tecnológica.

Una de las acciones en las que se está trabajando en estos momentos es la organización del pabellón agrupado en Feindef, feria internacional de Defensa y Seguridad de España, que se celebrará del 18 al 20 de mayo de 2027 en Ifema (Madrid). En próximos días se abrirá la convocatoria para aquellas empresas que quieran participar.

"La creación de este hub es una muestra más del compromiso de la asociación con sus empresas. Nuestra industria afronta importantes retos y la diversificación hacia ámbitos estratégicos como la defensa puede ayudarnos a reforzar la resiliencia, competitividad y sostenibilidad del tejido industrial", ha afirmado el presidente de Sernauto, Javier Pujol.