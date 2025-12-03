Sernauto ve "una oportunidad histórica" el lanzamiento del Plan Auto 2030: "Lo debemos aprovechar"

El presidente de Sernauto, Javier Puyol (derecha), durante la presentación del Plan Auto 2030 - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Española de Proveedores de Automoción (Sernauto) valora muy positivamente y como "una oportunidad histórica" el lanzamiento del Plan España Auto 2030, que pone de manifiesto "la necesidad de actuar para preservar el empleo y la inversión" y de posicionar a España "como uno de los polos industriales más atractivos de Europa para el vehículo electrificado".

"En el plan presentado hoy se ha puesto en valor la importante cadena de valor instalada en nuestro país y supone una oportunidad histórica para garantizar el futuro del sector que debemos aprovechar", ha trasladado Sernauto.

Entre otros puntos del plan, Sernauto considera crucial el desarrollo del denominado 'Plan Innovemos' a través del cual se apoyará la inversión en I+D+i, así como medidas de mejora de la competitividad de la industria. "Resulta fundamental dado el complejo momento que atraviesa nuestra industria a nivel europeo", ha apuntado.

Asimismo, ha tildado como "una buena señal" en esta dirección el anuncio realizado por el presidente del Gobierno de un nuevo Perte VEC (Vehículo Eléctrico y Conectado) dotado con 580 millones de euros.

"Si España consigue atraer nueva producción de vehículos electrificados, escalar la fabricación de componentes estratégicos y generar un mercado doméstico fuerte, podríamos añadir hasta 35.000 millones de euros adicionales de valor económico en los próximos años. Es decir, no se trata solo de evitar perder, sino de ganar competitividad, empleo e inversión", ha destacado el presidente de Sernauto, Javier Pujol.

Sernauto ha expresado que está "plenamente" comprometido en que este Plan se despliegue, se ejecute y genere resultados reales para toda la cadena de valor, porque está en juego el futuro de la industria española.