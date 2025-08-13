Sixt casi triplica sus ganancias del primer semestre, hasta 65,8 millones de euros

MADRID 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

La empresa de alquiler de coches alemana Sixt ha elevado su beneficio neto atribuido hasta 65,8 millones de euros en el primer semestre del año, lo que supone un incremento del 161% respecto al mismo período del año anterior, según ha informado este miércoles.

Los ingresos de la compañía han crecido un 8,5% en términos interanuales, hasta alcanzar una cifra de negocio de 1.940 millones de euros. Por mercados, han mejorado las ventas en todas las regiones en las que opera, con incrementos del 0,9%, 13,7% y 9,4% en Alemania, Europa y Norteamérica, respectivamente.

Asimismo, en lo que se refiere al segundo trimestre, Sixt ha logrado unos ingresos récord, con un crecimiento interanual del 7,4%, hasta los 1.080 millones de euros, gracias al crecimiento significativo en el negocio principal de alquileres a corto plazo.

Por su parte, el resultado bruto de explotación (Ebitda) ha sido de 220 millones de euros en el primer semestre del año, lo que supone un aumento del 51,4% respecto a los seis primeros meses del año anterior.

La compañía ha destacado que la mayor eficiencia de la flota y el crecimiento de los ingresos en todas las regiones generan una sólida rentabilidad en un entorno de mercado desafiante

"Sixt continúa creciendo, incluso en un entorno de mercado complejo. En general, a pesar de la creciente incertidumbre macroeconómica y la disminución de la visibilidad, vamos por buen camino para alcanzar nuestros objetivos anuales", ha subrayado el director financiero de Sixt, Franz Weinberger.

En este contexto, Sixt ha confirmado sus previsiones para el conjunto del ejercicio de 2025, en el que espera un aumento de los ingresos de entre el 5% y el 10% en comparación con el año 2024.