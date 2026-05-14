Archivo - Sixt logra un beneficio operativo de 2,1 millones en el primer trimestre tras pérdidas de hace un año - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID, 14 May. (EUROPA PRESS) -

La firma alemana de alquiler de vehículos Sixt obtuvo un beneficio operativo de 2,1 millones de euros en el primer trimestre de 2026, volviendo a los números positivos tras los 17,8 millones de euros en pérdidas que reportó la compañía en el primer trimestre del año anterior.

La empresa se anotó nuevamente unos ingresos 'récord' --lográndo así superar sus cifras por decimonoveno trimestre de forma consecutiva-- en los primeros tres meses de ascienden a 928,9 millones de euros, con un incremento del 12,6% en términos interanuales ajustado por tipo de cambio.

"Nuestro crecimiento es rentable gracias a una estrategia clara y coherente: una flota optimizada y orientada a la demanda, inversiones sólidas y constantes en vehículos premium, marca, red y, sobre todo, tecnología. El fuerte crecimiento de clientes impulsa los ingresos a un nuevo récord de 929 millones de euros en el primer trimestre", ha expresado el codirector ejecutivo de Sixt, Alejandro Sixt.

Por otro lado, la compañía ha reportado que su Ebitda aumentó un 40,2% en comparación con el mismo trimestre del año anterior, hasta los 67,7 millones de euros.

Con esto, Sixt confirma su previsión anual de ingresos de entre 4.450 y 4.600 millones de euros, con un margen de beneficio antes de impuestos en torno al 10%.