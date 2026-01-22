Skoda apuesta por la electrificación y propuestas "curiosas" para 2026, con nuevos modelos como el Epiq

Skoda Epiq - SKODA

MADRID 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

Skoda reivindica la curiosidad como su lema de campaña para este año 2026, en el que cumple su 130 aniversario, y en el que desplegará nuevos modelos en España, como el Epiq, un SUV urbano 100% eléctrico de 4,1 metros de longitud y con una autonomía de hasta 425 kilómetros, una cifra "por encima de la media del segmento B", al que pertenece este nuevo coche.

Este modelo lleva el sello 'Made in Spain' y tendrá un precio de alrededor de 25.000 euros. Su carácter innovador entra dentro de la longeva estrategia de Skoda de "formar parte de la conversación y relacionarse desde la curiosidad, la observación y el pensamiento crítico".

"La marca checa empezó fabricando bicicletas en un momento en el que la sociedad exploraba nuevas formas de desplazarse y avanzar y, 130 años después, Skoda sigue con la curiosidad intacta pensando soluciones sencillas y útiles que resuelvan problemas contemporáneos", ha destacado la firma.

Este mes de enero, Skoda España ha dado a conocer el que será su nuevo marco para la comunicación en el país. "No se trata de una campaña o de un slogan más, sino de una declaración de intenciones que reivindica la curiosidad como motor de la evolución", ha apuntado.

La campaña de marca '¿Cuál fue tu último por qué?' supone el comienzo en la evolución de la plataforma Let's Explore en España. Para la firma, explorar "no es mirar más lejos, sino mirar mejor", como recientemente demuestran el nuevo lenguaje de diseño Modern Solid o las novedades que incorporan las últimas presentaciones de la marca como Elroq, Epiq o Peaq.