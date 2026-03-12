Skoda Auto bate récord de ingresos en 2025 y duplicará su gama de eléctricos este año

Skoda Auto bate récord de ingresos en 2025 y duplicará su gama de eléctricos en 2026 - SKODA

MADRID 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

El fabricante automovilístico checo Skoda Auto registró en 2025 los mejores resultados financieros de su historia, con unos ingresos récord de 30.100 millones de euros, lo que supone un incremento del 8,3% respecto al año anterior, según informó la compañía.

La compañía también alcanzó un beneficio operativo de 2.500 millones de euros (+8,6%) y mantuvo una rentabilidad sobre ventas del 8,3%, mientras que el flujo de caja neto se situó en 2.300 millones de euros, un 14,9% más que en 2024.

En cuanto a sus ventas, Skoda entregó 1.043.900 vehículos en todo el mundo durante 2025, un 12,7% más que el año anterior y superando por primera vez en seis años el umbral del millón de unidades.

En el mercado europeo (UE27+4), la marca se situó como la tercera más vendida y la cuarta entre los fabricantes de vehículos eléctricos. Además, registró el crecimiento interanual más rápido en matriculaciones entre las diez principales marcas del continente, con un aumento del 9,6%.

El consejero delegado de la compañía, Klaus Zellmer, ha destacado que estos resultados reflejan la solidez del modelo de negocio y la orientación al cliente. Según ha explicado este jueves, el grupo ha alcanzado "los mayores ingresos, beneficios operativos y flujo de caja neto de su historia", además de consolidar su posición entre las tres marcas más vendidas en Europa.

Por su parte, el responsable de Finanzas, TI y Asuntos Jurídicos, Holger Peters, subrayó que los resultados demuestran que la compañía opera desde una posición de fortaleza financiera, lo que le permite continuar invirtiendo en productos y servicios estratégicos, así como en la digitalización y el uso de inteligencia artificial para mejorar la eficiencia.

IMPULSO DE LOS MODELOS ELÉCTRICOS

Los vehículos electrificados desempeñaron un papel clave en el desempeño de la marca. Las entregas de este tipo de modelos superaron las 218.700 unidades, más del doble que el año anterior (+117,5%), incluyendo 174.900 vehículos totalmente eléctricos y 43.800, híbridos enchufables.

En Europa los modelos electrificados representaron el 25,7% de todas las entregas de la marca, lo que significa que aproximadamente uno de cada cuatro vehículos vendidos fue enchufable.

El modelo Elroq se convirtió en el segundo vehículo eléctrico más vendido en Europa, mientras que el Enyaq se situó en séptima posición en el ranking continental.

De cara al futuro, la compañía prevé ampliar su oferta eléctrica con el lanzamiento de los nuevos modelos Epiq y Peaq, lo que permitirá duplicar su gama de vehículos totalmente eléctricos este año.

EXPANSIÓN INTERNACIONAL

Skoda también reforzó su presencia internacional durante 2025. Entre los hitos más destacados figura el inicio de la producción en Vietnam de los modelos Kushaq y Slavia, junto a su socio local Thanh Cong Group.

Además, las entregas en India de la marca casi se duplicaron hasta alcanzar las 70.600 unidades (+96,1%) en 2025, mientras que la compañía registró crecimientos relevantes en mercados como Turquía, Marruecos y Egipto, así como su entrada en Omán y Arabia Saudí.