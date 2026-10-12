Skoda presenta el Epiq Sportline, la versión más equipada de su SUV eléctrico

Skoda Epiq Sportline - ŠKODA AUTO

MADRID 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

Skoda Auto amplía la gama Epiq con el nuevo Sportline, una versión que incorpora elementos de diseño específicos y un mayor equipamiento de serie en el SUV eléctrico más pequeño y asequible de la marca, que estará disponible con dos opciones de motorización, de 99 kW y 155 kW de potencia, y autonomías superiores a 310 kilómetros y de hasta 440 kilómetros, respectivamente.

Entre sus principales novedades figuran los detalles exteriores en negro brillante, las llantas de aleación negras de 19 pulgadas y un interior con asientos deportivos de ajuste eléctrico, tal y como ha dado a conocer este lunes la marca en el Salón del Automóvil de París.

El Skoda Epiq Sportline se distingue por los parachoques delantero y trasero en el color de la carrocería, las letras de Skoda y las barras del techo en negro brillante, así como por las carcasas negras de los retrovisores exteriores. Esta versión es la única de la gama que ofrece un techo negro opcional y cuenta con llantas de aleación negras de 19 pulgadas de serie. También se pueden elegir llantas de 20 pulgadas, ambas con diseños exclusivos para el acabado Sportline.

El equipamiento de iluminación incluye faros LED Matrix con diseño en forma de T, pilotos traseros LED y la parrilla delantera iluminada Light Band. Este último elemento se incorpora por primera vez a la gama Epiq con la llegada de la versión Sportline. Los tres componentes forman parte del equipamiento de serie.

El habitáculo presenta un acabado negro e incorpora asientos deportivos de ajuste eléctrico tapizados en Suedia, con mayor sujeción lateral para el conductor y el acompañante. Este material también se utiliza en el reposabrazos, los paneles de las puertas y el salpicadero. El equipamiento incluye un volante deportivo de tres radios calefactado, con levas para regular la recuperación de energía, pedales con cubiertas de acero inoxidable, iluminación ambiental y carga inalámbrica para el teléfono móvil de hasta 15 W.

El Epiq Sportline incluye de serie los paquetes Convenience, Tech y Light & View, procedentes del acabado Selection. Entre sus elementos figuran el climatizador automático bizona, los asientos y el volante calefactados, los sensores de aparcamiento delanteros, la cámara de visión trasera, el acceso y cierre automáticos KESSY Advanced y la llave digital.

DOS MOTORIZACIONES Y HASTA 440 KILÓMETROS DE AUTONOMÍA

La gama mecánica del Skoda Epiq Sportline se compone de dos versiones. El Epiq 40 desarrolla 99 kW de potencia máxima y 267 Nm de par, y equipa una batería de 38,5 kWh de capacidad bruta (37 kWh netos). Su autonomía supera los 310 kilómetros y permite recargar la batería del 10 al 80% en 23 minutos.

Por su parte, el Epiq 55 dispone de una batería de 55 kWh brutos (52 kWh netos), entrega 155 kW y 290 Nm de par máximo y acelera de 0 a 100 km/h en 7,1 segundos. Su autonomía alcanza los 440 kilómetros, mientras que la recarga del 10 al 80 % requiere 24 minutos.

Ambas versiones alcanzan una velocidad máxima de 160 km/h e incorporan frenada regenerativa, modo de avance por inercia y asistente ECO. Este último ofrece indicaciones en el Digital Cockpit para favorecer una conducción eficiente y optimizar el uso de la recuperación de energía.