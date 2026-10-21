Solo el 27% de empresas españolas centraliza su movilidad, aunque el 97% lo ve útil, según Joinup

Solo 1 de cada 4 de empresas españolas centraliza su movilidad, aunque el 97% considera útil hacerlo - JOINUP

MADRID, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

Solo el 27,4% de las empresas españolas utiliza una solución que centraliza varios servicios de movilidad corporativa, a pesar de que el 97,4% considera útil integrar en una misma plataforma la gestión de los desplazamientos, los gastos, la facturación y los datos de sostenibilidad.

Así lo revela el 'Barómetro de la Movilidad Corporativa 2026', presentado este miércoles por Joinup, durante un encuentro en el que se han analizado los principales retos y tendencias que marcarán la evolución de los desplazamientos profesionales en España.

El estudio pone de manifiesto que la movilidad es una necesidad cotidiana para las organizaciones, pero su gestión continúa caracterizada por la fragmentación. Mientras que el 71,6% de las empresas realiza desplazamientos a diario o varias veces por semana, el 35,7% sigue trabajando con diferentes proveedores y el 23,3% gestiona los desplazamientos mediante notas de gasto y reembolsos, lo que dificulta el control y la eficiencia de los procesos.

EL COSTE DE UNA MOVILIDAD FRAGMENTADA

La falta de integración de los servicios tiene consecuencias directas sobre el funcionamiento de las organizaciones. Según el Barómetro, el 58,7% de las empresas señala el aumento de costes y la pérdida de control financiero entre los principales impactos de una movilidad mal gestionada, seguido de la pérdida de tiempo administrativo (49,1%), el empeoramiento de la experiencia de empleados, clientes o invitados (44,7%) y el incremento del estrés de los trabajadores (43,1%).

Esta situación también afecta a la productividad de los profesionales. El 77,6% dedica al menos 15 minutos semanales a organizar, justificar o resolver gestiones relacionadas con sus desplazamientos laborales, mientras que el 38% invierte media hora o más.

Entre las principales fuentes de estrés destacan la resolución de incidencias durante los trayectos (36,9%), la preocupación por llegar a tiempo a reuniones o visitas (34,6%) y la falta de coordinación entre equipos (33,6%).

Ante este escenario, las organizaciones reclaman herramientas que permitan simplificar la gestión de su movilidad. Las funcionalidades más valoradas son el control de los desplazamientos por empleado, área o centro de coste (42,1%), la facturación centralizada (41,9%) y el acceso a diferentes servicios desde una única aplicación (41,7%).

Sin embargo, solo el 16,1% de las compañías recibe actualmente una factura centralizada de un único proveedor y el 20,3% continúa recurriendo a modelos en los que el empleado adelanta el pago y presenta posteriormente una nota de gasto.

El interés por avanzar hacia modelos integrados es prácticamente unánime. El 97,4% de las empresas y el 97,2% de los profesionales consideran muy o bastante útil centralizar la movilidad, los gastos, la facturación y la sostenibilidad. No obstante, la complejidad de integración con los sistemas internos (25,1%) y las limitaciones presupuestarias (23,1%) se sitúan entre las principales barreras para adoptar este tipo de soluciones.

"La movilidad corporativa sigue avanzando y ha pasado a ser algo estratégico para las empresas. Ya no es solo una cuestión de transporte, es una cuestión de eficiencia, experiencia y control.", señala Elena Peyró, CEO y cofundadora de Joinup.