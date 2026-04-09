Stellantis eleva un 5% sus matriculaciones en Europa en el primer trimestre y gana cuota hasta el 17,5% - STELLANTIS

MADRID 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

Stellantis cerró el primer trimestre de 2026 con un incremento del 5% en sus matriculaciones en el mercado automovilístico de la EU30 (Unión Europea junto a Islandia, Liechtenstein y Noruega), hasta completar las 696.676 unidades, en un contexto de crecimiento moderado del sector, que avanzó un 3,7% interanual, según ha informado la compañía este miércoles.

La empresa elevó su cuota de mercado 0,21 puntos porcentuales, hasta el 17,5%, la mayor registrada en un trimestre desde el primer trimestre de 2024, mientras que la alianza Stellantis+Leapmotor International alcanzó el 18,1%.

Igualmente, Stellantis destaca que se trata del único fabricante entre los diez primeros que ha mejorado su cuota en el arranque del año. El grupo atribuye esta evolución al proceso de recuperación iniciado a finales de 2025 y al impulso de su plan de transformación, centrado en las necesidades del cliente y en una oferta "equilibrada" en funcionalidad, diseño y motorizaciones.

Por marcas, FIAT lideró los avances con un alza del 25,4%, seguida de Lancia (+15,7%), Citroën (+12,3%) y Opel/Vauxhall (+10,5%). En los principales mercados europeos, Alemania registró el mejor comportamiento, con un crecimiento del 15,2%, mientras que Italia avanzó un 6,7% y España, un 6,1%.

Stellantis subraya también su fortaleza en vehículos comerciales ligeros, donde su división Pro One ocupa la primera posición en Europa con una cuota del 28,7%. Además, el grupo señaló que lidera el segmento de híbridos, con un 21,6% de cuota.

En el caso de Italia, la firma aseguró que los cinco modelos más vendidos del mercado son de su grupo, con el Fiat Pandina en cabeza, seguido del Jeep Avenger, el Fiat Grande Panda, el Citroën C3 y el Leapmotor T03. En Francia, afirmó mantener el liderazgo trimestral con una cuota cercana al 31%, mientras que en Alemania elevó su cuota hasta el 12,7%.