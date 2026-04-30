Stellantis gana 377 millones de euros hasta marzo a pérdidas de un año atrás por mayores ventas

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MADRID 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

Stellantis ha logrado un beneficio neto de 377 millones de euros en el primer trimestre de año frente a las pérdidas de 387 millones de euros del mismo periodo del año anterior, según ha informado este jueves antes de la apertura del mercado bursátil.

El grupo automovilístico franco-italiano ha explicado que este buen resultado refleja principalmente un aumento del volumen de ventas y un mejor desempeño operativo.

A su vez, la compañía ha confirmado sus previsiones para 2026 y mantiene que espera un incremento porcentual de un dígito en los ingresos, así como una mejorar del flujo de caja libre (donde se incluyen 2.000 millones de euros en en pagos en efectivo relacionados con los cargos del segundo semestre de 2025).

"Los primeros tres meses de 2026 reflejan los resultados iniciales de nuestras acciones para que Stellantis retome un crecimiento sostenible y rentable. Los productos que lanzamos en 2025 han tenido una excelente acogida y confiamos en que los 10 nuevos vehículos previstos para 2026 consolidarán este impulso", ha afirmado el consejero delegado de Stellantis, Antonio Filosa.

Los ingresos netos aumentaron un 6% interanual hasta alcanzar los 38.100 millones de euros, gracias a la mejora del rendimiento en Norteamérica, así como a los avances en Europa ampliada y Oriente Medio y África.

Por mercados, la facturación en Norteamérica creció un 11%, hasta 16.114 millones de euros impulsada por mayores volúmenes, una mejor combinación de productos y precios netos positivos, parcialmente compensada por impactos cambiarios desfavorables.

En Europa, los ingresos netos aumentaron un 1%, hasta 14.375 millones de euros, impulsados por mayores volúmenes, lo cual se vio contrarrestado en gran medida por precios netos negativos y una composición desfavorable.

En Oriente Medio y África, las ventas se impulsaron un 4% interanual, mientras que la compañía tuvo un peor desempeño en Sudamérica y Asia Pacífico, con caídas en la facturación del 2% y el 10%, respectivamente.

Por su parte, el resultado operativo ajustado fue de 960 millones de euros, lo que supone triplicar la cifra alcanzada por la compañía en el primer trimestre de 2025. El margen Ebit ajustado ha sido del 2,5% (frente al 0,9% del año anterior).