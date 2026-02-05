Stellantis y Grupo Volkswagen piden incentivar la producción del sector automovilístico en Europa

Archivo - Bandera de la Unión Europea - Alicia Windzio/dpa - Archivo

MADRID 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los consejeros delegados de Grupo Volkswagen, Oliver Blume, y Stellantis, Antonio Filosa, han emitido una carta abierta en la que han expuesto "propuestas concretas para fortalecer la resiliencia industrial de Europa en un entorno geopolítico en rápida evolución".

"El sector automovilístico europeo --responsable del 8% del PIB de la UE y 13 millones de empleos-- está bajo una presión creciente debido al aumento de las importaciones y a la creciente dependencia de terceros países, especialmente en tecnologías clave como las celdas de baterías", han manifestado.

En este contexto, y a pesar de ser "feroces competidores", tanto Filosa como Blume han defendido que cualquiera que venda vehículos a clientes europeos debería fabricarlos bajo condiciones similares. "Esto es esencial para la competencia justa", han subrayado.

Asimismo, en la misiva, divulgada en varios medios económicos de Francia o Alemania, han instado a que el dinero de los contribuyentes europeos se utilice de manera específica para promover la producción europea y atraer inversión a la Unión Europea.

"En un mundo donde otros defienden con orgullo sus industrias, Europa debe decidir urgentemente si quiere convertirse en un mercado para otros o seguir siendo un fabricante y una potencia industrial a largo plazo", han resumido ambos directivos