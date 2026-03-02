Stellantis lidera el mercado de vehículos 100% eléctricos hasta febrero, con 2.704 matriculaciones - STELLANTIS

MADRID 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

Stellantis, con sus marcas Abarth, Alfa Romeo, Citroën, DS Automobiles, Fiat, Jeep, Lancia, Leapmotor, Maserati, Opel y Peugeot, lidera el mercado total 100% eléctrico (turismos + vehículos comerciales) en España en lo que va de año, con un total de 2.704 matriculaciones y una cuota de mercado del 15,7% en este periodo.

El grupo automovilístico ha logrado además el primer puesto en el mercado de turismos 100% eléctricos, con 2.443 matriculaciones y una cuota del 15,9%.

En el total del mercado automovilístico español se han registrado 15.363 ventas de vehículos 100% eléctricos en febrero, lo que se corresponden con un alza del 38%,1 en valores interanuales.

Por modelos, el Jeep Avenger se ha situado en el top 5 del ranking de turismos 100% eléctricos más vendidos en España en lo que va de año, con 561 matriculaciones, mientras que se ha mantenido en el 'top 10' del mes de febrero.