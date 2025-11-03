Stellantis logra una cuota de mercado del 15,1% en el mercado de vehículos eléctricos hasta octubre

MADRID 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

Stellantis ha logrado una cuota de mercado del 15,1% en el mercado total española de vehículos 100% eléctricos (turismo y vehículos comerciales) en los primeros diez meses del año, al sumar más de 13.500 matriculaciones.

Este porcentaje de cuota sitúa a Stellantis como el primer grupo automovilístico en este mercado, por delante de sus competidores. En cifras, casi dos de cada diez vehículos eléctricos matriculados en los diez primeros meses del año pertenecían al grupo.

Algunos de los modelos del grupo, como el Citroën C3, se han situado en el 'top 10' de modelos 100% eléctricos más vendidos en el acumulado hasta octubre, con un total de 1.974 matriculaciones, lo que supone 90 veces los datos de los 10 primeros meses del año anterior.

Solo en octubre Stellantis ha logrado incluir el Jeep Avenger como el cuarto vehículo eléctrico más vendido, con un total de 376 unidades matriculadas, un 700% más que en el mismo mes del año anterior.

Además, la compañía automovilística (que abarca firmas como Peugeot, Fiat o Jeep) ha logrado una cuota del 30,1% en el acumulado a octubre en el mercado de vehículos comerciales. "Este éxito responde a la fiabilidad y capacidad de adaptación de estos modelos a las necesidades tanto de empresas como de profesionales y particulares", ha subrayado la empresa.