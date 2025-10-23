Stellantis logra una cuota de mercado del 15,4% en Europa en el tercer trimestre, con 549.000 entregas

MADRID 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

Stellantis ha alcanzado una cuota de mercado del 15,4% en Europa, con ventas de 549.000 unidades de turismos y vehículos comerciales ligeros, posicionando a Stellantis como el segundo grupo automovilístico más grande del continente.

En concreto, la compañía automovilística (que agrupa firmas como Peugeot, Fiat, Jeep u Opel) ha logrado un incremento en la venta de turismos del 4,4% interanual en el tercer trimestre del año, alcanzando un total de 422.000 vehículos en el mercado europeo (que comprende los 27 Estados miembros de la Union Europea junto a Islandia, Liechtenstein y Noruega).

Además, cuatro países registran un aumento de la cuota de mercado global, entre ellos Italia, con un crecimiento interanual del 2,8%.

En septiembre de 2025, Stellantis registró un aumento del 11,5% en sus ventas de turismos en dicho mercado con respecto a septiembre de 2024, con un aumento de 0,1 puntos porcentuales en su cuota de mercado.

"Estoy encantado de destacar la tendencia muy positiva del aumento de nuestros pedidos, que registró un incremento del 22% interanual en septiembre", ha destacado el director de Operaciones de Stellantis, Luca Napolitano.