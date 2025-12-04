Stellantis Pro One logra 68.232 matriculaciones hasta noviembre, un 13% más

Stellantis Pro One logra 68.232 matriculaciones en el acumulado del año hasta noviembre, un 13% más - STELLANTIS PRO ONE

MADRID 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

Stellantis Pro One, la división de furgones y furgonetas del grupo franco-ítaloamericano, alcanzó un total 68.232 matriculaciones hasta noviembre, un 13% más que en el mismo periodo de 2024.

Así, el grupo Stellantis mantiene su liderazgo en España en la venta de vehículos comerciales, con un 36,9% de las matriculaciones totales en el país.

En noviembre, Stellantis Pro One mantuvo también su liderazgo en el mercado con un 38,9% de penetración. En total, los vehículos comerciales de las marcas Citroën, Fiat Professional, Opel y Peugeot sumaron 5.851 unidades matriculadas.

Por el lado de las marcas, Peugeot ocupó el primer escalón del mercado en noviembre, con 2.014 matriculaciones y un 13,4% de cuota. Citroën terminó el mes en tercera posición, logrando 1.861 unidades matriculadas y un 12,4% de penetración.