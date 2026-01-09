Stellantis Pro One presenta el Fiat Professional Tris, su pick-up 100% eléctrica para la última milla

Vehículos comerciales de Stellantis Pro One - STELLANTIS

BRUSELAS, 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

Stellantis Pro One, la unidad de negocios de Stellantis dedicada a vehículos comerciales, ha realizado este viernes, en el marco del Salón del Automóvil de Bruselas, el estreno absoluto de la Fiat Professional Tris, su nueva pick-up 100% eléctrica de tres ruedas, diseñada para satisfacer la creciente demanda de soluciones de entrega de última milla en el mercado europeo, al que llegará este 2026, con una primera parada en Italia.

Desarrollado por el Centro de Diseño de Stellantis en Italia, y lanzado en Marruecos hace pocos meses, este modelo se enmarca dentro del segmento urbano de micromovilidad. Con una autonomía de 90 kilómetros, un diseño ultraligero y bajos costes de mantenimiento, Tris tiene una capacidad de transporte de más de 500 kilogramos de peso y un espacio de carga amplio, con aproximadamente 2,25 metros cuadrados de superficie útil y la capacidad de alojar un palé euro estándar.

Disponible en tres configuraciones, chasis-cabina, plataforma plana y pick-up, ofrece una versatilidad total, reforzada por el programa Stellantis CustomFit, que propone multitud de opciones de personalización.

Su diseño prioriza la facilidad de uso, permitiendo conducirlo sin embrague ni caja de cambios, mientras que su capacidad de carga integrada permite recargar de manera sencilla mediante un enchufe incorporado de 220 V, lo que elimina la necesidad de usar un cargador externo.

Una de las principales fortalezas de Tris es su extraordinaria versatilidad. Su tamaño compacto (apenas 3,17 metros de longitud) combinado con un reducido radio de giro de 3,05 metros, le permite maniobrar con facilidad por calles estrechas de la ciudad.

Tris cuenta con un motor eléctrico de 48 voltios, con una potencia máxima de 9 kW y un par máximo de 45 Nm, capaz de alcanzar una velocidad máxima de 45 km/h. Además, incorpora un moderno cuadro de instrumentos digital que facilita la información del conductor y mejora la experiencia de conducción.

"Este vehículo, inusual y sorprendente por sus características y prestaciones, ha sido diseñado para un segmento de mercado en rápido crecimiento: la micromovilidad urbana y la entrega de última milla", ha defendido el responsable global de la unidad de negocio Stellantis Pro One, Eric Laforge.