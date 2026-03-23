Stellantis renueva a sus responsables de Ventas y Marketing en su clúster 'premium' y en Opel en España

Archivo - Logo de Stellantis. - STELLANTIS - Archivo

MADRID 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

Stellantis ha acordado efectuar cambios internos en sus equipos de Ventas y Marketing del clúster 'premium' (Alfa Romeo, DS Automobiles y Lancia) y de Opel en España, con efectividad a partir del próximo 1 de abril.

En concreto, Eric Botella ha sido nombrado director de Ventas del clúster 'premium' en España, reportando a Ángel Sánchez, director del clúster 'premium' para España y Portugal. Hasta ahora, Botella era el director de Marketing de Opel en España, cargo que ocupaba desde marzo de 2022.

En su lugar, al puesto de director de Marketing de Opel en España entrará Rodrigo Sánchez. Desde 2018, Sánchez era el director de Marketing de DS Automobiles en España y Portugal. Ahora, Sánchez reportará directamente a Alejandro Noriega, director de la marca Opel para España y Portugal.

El puesto que deja vacante Rodrigo Sánchez en DS Automobiles será ocupado por Marina López, que reportará directamente al director del clúster 'premium' para España y Portugal, Ángel Sánchez.

Marina López se incorporó a Opel en 2004, donde desempeñó diferentes roles en el área de Posventa y Marketing. Posteriormente fue nombrada jefa de Producto de Opel España. En 2018 pasó a ocupar el cargo de responsable de Publicidad de Opel en España. Hasta la actualidad, desempeñaba su función como responsable de Customer Centricity para la marca Opel en Europa.