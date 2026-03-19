Stellantis suspende la producción de furgonetas en Vigo desde este viernes hasta el domingo

Imagen de la cadena de producción de Stellantis Vigo. - STELLANTIS VIGO

SANTIAGO DE COMPOSTELA 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

Stellantis ha suspendido la producción de furgonetas desde este viernes hasta el domingo, según ha informado la dirección al comité de empresa.

En declaraciones a Europa Press, el portavoz de la CUT, Vítor Mariño, indica que la suspensión de este viernes fue comunicada el miércoles y que este jueves ha sido trasladada la suspensión para el fin de semana. Lo que ha indicado la empresa es que la producción se retomará en el turno de noche del domingo, según apunta.

En cuanto a las causas, este portavoz censura que "la información brilla por su ausencia", si bien entiende que puede deberse a regulación de la producción o a falta de componentes.