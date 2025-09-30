Stellantis Vigo detendrá su producción durante varias jornadas a finales de octubre

Archivo - Coches fabricados en Stellantis Vigo listos para su exportación. - PEDRO DAVILA-EUROPA PRESS - Archivo

VIGO 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

La factoría viguesa del grupo automovilístico Stellantis ha informado a sus trabajadores de que detendrá su producción durante varias jornadas a finales del próximo mes de octubre.

Según indican sindicatos, la compañía ha anunciado alteraciones en su actividad en la última semana del mes, lo que supondrá un parón de las dos líneas de la factoría durante varios días.

En concreto, el Sistema 1 de Stellantis Vigo, donde se ensamblan los Peugeot 2008, se detendrá a partir del miércoles 29 de octubre en horario de tarde hasta el domingo 2 de noviembre en horario de noche.

Por su parte, el Sistema 2, que monta las furgonetas del grupo, parará a partir de la tarde del jueves 30 hasta la mañana del domingo 2 con el turno del fin de semana.

Esta noticia se conoce precisamente después de que Stellantis confirmase que frenará la producción de vehículos en seis fábricas europeas, incluyendo la de Vigo, ante la necesidad de ajustar el ritmo de fabricación de vehículos a la evolución de la demanda de los mismos.