Stellantis Vigo prorroga el ERTE para 2026 con un máximo de 75 jornadas de suspensión por trabajador

VIGO 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

La dirección de la factoría viguesa del grupo automovilístico Stellantis y sindicatos han firmado este viernes el acuerdo de prórroga del expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) para 2026, que supondrá hasta 75 jornadas de suspensión por empleado, al igual que en el presente año.

Tal como han informado fuentes de la compañía, tras el cierre del periodo de consultas con el Comité de Empresa, esta mañana se ha firmado la prórroga, con el informe favorable de SIT y UGT, que suponen la mayoría de los miembros de la parte social que componen la comisión negociadora.

"Se mantienen las condiciones recogidas en el acuerdo del ERTE 2025, sobre el máximo de jornadas de suspensión solicitadas, personas incluidas en el expediente y garantías económicas", han apuntado las mismas fuentes.

Asimismo, según informan sindicatos, este viernes la empresa también ha presentado la propuesta final del calendario laboral para el próximo ejercicio. Una propuesta final donde la dirección "ha aceptado la mayoría de las peticiones que se le habían trasladado", según ha destacado Comisiones Obreras.

Precisamente CC.OO. se trata de una de las organizaciones sindicales que no firmó el acuerdo de ERTE, al entender que un calendario de alta producción como el aprobado "choca de pleno con la petición de prorrogar el expediente un año más".

También la CIG ha criticado el ERTE, al ser "incongruente" con un calendario productivo que prevé "una actividad casi continua a lo largo de todo el año". "Está siendo utilizado como un mecanismo de flexibilidad adicional", ha sentenciado.