Telefónica impulsa junto a Joinup su servicio de coche compartido, con un incentivo para empleados

MADRID 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

Telefónica España ha incorporado una mejora a su servicio de coche compartido corporativo, desarrollado junto a Joinup, con un incentivo de hasta 2 euros por viaje para el pasajero, que podrá cubrir parcial o totalmente el coste del desplazamiento.

"La medida refuerza el compromiso de la compañía con una movilidad corporativa más sostenible, eficiente y alineada con las políticas medioambientales vigentes", ha destacado Telefónica.

Este servicio se puso en marcha el pasado mes de octubre con el objetivo de facilitar que los empleados puedan compartir coche en sus desplazamientos al trabajo y de regreso a casa. Actualmente está disponible en Barcelona, Bilbao y Madrid, con previsión de ampliarlo gradualmente a nuevas ciudades. Ahora Telefónica suma este incentivo económico que repercutirá directamente en sus empleados.

Para Telefónica, el 'carpooling' supone una herramienta clave para avanzar hacia una movilidad más eficiente, capaz de reducir atascos y optimizar rutas; más económica, al disminuir el coste de cada trayecto para los empleados; más sostenible, gracias a la disminución de las emisiones de CO2 derivadas de los desplazamientos diarios; y más colaborativa, al fortalecer los vínculos entre compañeros y favorecer un entorno de trabajo más conectado y participativo.

UN SERVICIO APOYADO EN LA TECNOLOGÍA DE JOINUP

La iniciativa se gestiona a través de la app Tribbu, operada por Joinup. A través de ella, los empleados pueden registrarse fácilmente, encontrar compañeros con rutas similares y gestionar los desplazamientos.

Además, la plataforma permite generar Certificados de Ahorro Energético (CAE) reconocidos por el Ministerio para la Transición Ecológica, siempre que el usuario lo desee, reforzando el valor medioambiental de cada trayecto compartido.

Además de reducir emisiones y optimizar los desplazamientos laborales, el carpooling corporativo contribuye a mejorar la experiencia de los empleados y a consolidar una cultura de empresa más colaborativa, eficiente y sostenible, según ha resaltado Joinup.

"Las compañías están en un punto decisivo para transformar la forma en la que se mueven sus equipos. Telefónica es un ejemplo de cómo la innovación y la sostenibilidad pueden ir de la mano para mejorar la movilidad diaria de miles de personas. Este tipo de iniciativas no solo reducen emisiones, sino que generan un impacto directo en el bienestar de los empleados y en la competitividad de las organizaciones", ha afirmado la consejera delegada y cofundadora de Joinup, Elena Peyró.