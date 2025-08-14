Telpark y Zunder integran sus redes de recarga eléctrica y ofrecen más de 1.800 puntos en toda España. - TELPARK Y ZUNDER

MADRID 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

Telpark y Zunder han alcanzado un acuerdo de colaboración estratégica para integrar sus redes de recarga eléctrica en sus respectivas aplicaciones móviles, lo que permitirá a los usuarios de ambas plataformas tener acceso a una red conjunta de más de 1.800 puntos de recarga en toda España, según un comunicado conjunto de ambas compañías.

En el caso de la marca de soluciones de movilidad urbana gestionada por el Grupo Empark, la app incorpora más de 1.000 puntos de recarga procedentes de Zunder.

Por su parte, el operador independiente de infraestructura de recarga ultrarrápida para vehículos eléctricos incorpora más de 750 puntos operados por Telpark, distribuidos en 92 parkings por todo el territorio nacional.

Desde la app de Telpark, los usuarios podrán visualizar y utilizar los puntos de recarga de Zunder, identificados con un "distintivo color azul oscuro", mientras que la red de Telpark estará también disponible en la app de Zunder.

Telpark y Zunder mencionan en su comunicado que esta integración "mejora significativamente la experiencia de usuario al ofrecer una red más amplia y accesible, optimizando la planificación de trayectos y tiempos de recarga".

"En Telpark trabajamos para facilitar la vida de las personas, y esta colaboración con Zunder es un paso más en nuestra apuesta por ofrecer una experiencia de movilidad integral, sencilla y conectada. A través de esta integración, reforzamos nuestro compromiso con la electrificación urbana, poniendo al alcance de millones de usuarios una red de recarga aún más extensa y eficiente", ha expresado el director de Vehículo Eléctrico de Telpark, José María García-Hoz.

Para Zunder, este acuerdo refuerza su "compromiso" con la carga tanto en carretera como en destino, a la que considera como "una solución práctica y cada vez más demandada, especialmente en entornos urbanos".

"Sabemos que la carga urbana es clave para facilitar el día a día de los usuarios de vehículo eléctrico. Por eso, este acuerdo con Telpark es tan importante: unimos el acceso a las redes para que nuestros usuarios puedan cargar donde lo necesitan, sin complicaciones. Así, conectamos la ciudad con la carretera, y hacemos la movilidad eléctrica más real, práctica y cercana para todos", ha señalado el director B2B de Zunder, Alberto Herrero.