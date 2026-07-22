Tesla gana casi 980 millones de euros en el segundo trimestre, aunque reduce sus ganancias un 5%

Archivo - FILED - 23 April 2024, Berlin: The Tesla logo is seen at a car dealership. Electric car manufacturer Tesla reported a sharp drop in first-quarter profit, following a decline in vehicle deliveries. Photo: Sebastian Christoph Gollnow/dpa - Sebastian Christoph Gollnow/dpa - Archivo

MADRID, 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

Tesla cerró el segundo trimestre de 2026 con un beneficio neto atribuible de 1.114 millones de dólares (976,1 millones de euros), un 5% inferior al registrado un año antes, según los datos publicados este miércoles por la compañía norteamericana tras el cierre de Wall Street.

Su resultado bruto de explotación (Ebitda) ajustado en el segundo trimestre se consolidó en 3.273 millones de dólares (2.867,9 millones de euros), un dato que supone una rebaja del 4% sobre lo anotado justo hace un año.

Mientras, el beneficio operativo (EBIT) descendió un 57%, hasta los 398 millones de dólares (348,7 millones de euros), situando el margen operativo en el 1,4%, frente al 4,1% del segundo trimestre de 2025.

Tesla atribuyó la caída de la rentabilidad al incremento de los gastos operativos, especialmente por las inversiones en inteligencia artificial, investigación y desarrollo, así como a una reducción del precio medio de venta de los vehículos y a menores ingresos procedentes de créditos regulatorios.

La entidad dirigida por Elon Musk cerró el primer semestre de 2026 con unos ingresos de 28.236 millones de dólares (unos 24.740 millones de euros), lo que supone un incremento del 26% respecto al mismo periodo del año anterior, impulsado por el aumento de las entregas de vehículos, el crecimiento de los negocios de almacenamiento energético y servicios, así como por una mayor penetración de las suscripciones a su sistema de conducción asistida FSD.

En contraste, el flujo de caja operativo aumentó un 85%, hasta los 4.697 millones de dólares (4.115,6 millones de euros). Sin embargo, el flujo de caja libre fue negativo en 1.092 millones de dólares (956,8 millones de euros) debido al fuerte incremento de las inversiones de capital, que alcanzaron los 5.789 millones de dólares (5.072,6 millones de euros).

RÉCORD DE VENTAS EN EL SEGUNDO TRIMESTRE

En el ámbito comercial, Tesla alcanzó un récord de entregas durante el segundo trimestre, con 480.126 vehículos comercializados en todo el mundo, un 25% más que un año antes. La producción también marcó un máximo histórico para este periodo, con 451.758 unidades fabricadas.

El negocio energético volvió a crecer con fuerza tras desplegar 13,5 GWh de capacidad de almacenamiento, un 41% más interanual. Además, Tesla aumentó a nivel mundial un 18% sus estaciones de carga con un total 8.704 ubicaciones y 82.357 supercargadores dispuestos en todo el mundo. Mientras, su división de servicios registró un beneficio bruto de 648 millones de dólares (567,8 millones de euros) y un margen del 14%.

AVANCES EN ROBOTAXI, CYBERCAB Y OPTIMUS

Durante el trimestre, Tesla inició la producción del Cybercab en su planta de Texas y comenzó las pruebas de conducción del vehículo autónomo en vías públicas. Asimismo, la empresa amplió el servicio Robotaxi sin supervisión en varias ciudades de Texas y Florida y anunció que continúa preparando su expansión a nuevas áreas metropolitanas de Estados Unidos.

La compañía también informó de que las suscripciones activas a FSD alcanzaron los 1,48 millones, un 56% más que hace un año, mientras que más del 55% de los nuevos vehículos entregados en Norteamérica incorporaron este servicio mediante suscripción.

En paralelo, Tesla continúa desarrollando su robot humanoide Optimus. Tras desmantelar las líneas de producción de los modelos S y X en Fremont, la empresa está instalando las primeras líneas de fabricación del robot, cuya producción está prevista para este año con fines iniciales de entrenamiento y desarrollo.

PERSPECTIVAS

De cara a los próximos trimestres, Tesla aseguró que mantiene su estrategia de maximizar la utilización de la capacidad de sus fábricas y continuar invirtiendo en inteligencia artificial, software, robótica y fabricación.

La compañía reiteró que el Tesla Semi y la nueva generación de Megapack mantienen su calendario de producción para este año, mientras que las nuevas líneas de producción de Optimus continúan su instalación. Además, espera que, a largo plazo, los beneficios procedentes del software, la inteligencia artificial y su futura flota autónoma complementen progresivamente los ingresos derivados de la venta de vehículos.

Por último, el beneficio por acción (BPA) para los accionistas de la firma concluyó el trimestre en 0,32 dólares (0,28 euros por acción), un 3% por debajo de los 0,33 dólares por título (0,29 euros por acción) registrados entre abril y junio de 2025.