Tesla incorpora el asistente de IA Grok en sus vehículos en Europa

MADRID 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

La marca automovilística Tesla ha comenzado a implementar el asistente de inteligencia artificial (IA) Grok de forma gratuita en los vehículos que comercializa en el mercado europeo.

Grok ya se encuentra disponible los Model X, Model Y, Model S y Model 3 elegibles, aunque estos dos últimos dejarán de comercializarse en verano por parte de la compañía.

Para activar y usar Grok, se deberá tener una suscripción de conectividad premium o una conexión Wi-Fi estable. Las conversaciones serán anónimas para Tesla y no están asociadas al vehículo, lo que garantizará la privacidad del propietario.

La IA desarrollada por la empresa xAI, perteneciente también al multimillonario Elon Musk, se usará en los vehículos de Tesla para iniciar comandos de navegación a petición del conductor, ya sea para fijar un destino, ajustar rutas sobre la marcha o descubrir puntos de interés.

En España, los Tesla Model 3 y Model Y están disponibles con un precio al contado desde 36.990 y 39.990 euros para sus versiones 'Standard', respectivamente.