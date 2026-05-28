TotalEnergies y Stellantis amplían su colaboración en aceites de motor de altas prestaciones

TotalEnergies y Stellantis refuerzan y amplían su colaboración en aceites de motor de altas prestaciones - STELLANTIS

MADRID 28 May. (EUROPA PRESS) -

TotalEnergies y Stellantis han anunciado este jueves la renovación y expansión de su alianza estratégica en Europa, para desarrollar y ofrecer a sus clientes "las mejores soluciones para aceites de motor y lubricantes".

Renovado originalmente en 2021 para las marcas Peugeot, Citroën, DS Automobiles y Opel y Vauxhall, el acuerdo ahora se extiende para abarcar las diez marcas Stellantis (Fiat, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Citroën, DS Automobiles, Opel, Vauxhall y Peugeot).

La colaboración se estructura en torno a cuatro pilares clave como son la investigación y el desarrollo, la competición, la colaboración posventa (para ofrecer soporte experto y soluciones personalizadas para el concesionario de Stellantis) y la sostenibilidad (a través de productos ecológicos y fabricación responsable).

"Estamos orgullosos de renovar nuestra colaboración con Stellantis, basada en más de cincuenta años de confianza e innovación compartidas", ha declarado el vicepresidente senior del área de Lubricantes de TotalEnergies, Pierre Duhot.

Por su parte, el responsable de Partes y Servicios de Stellantis en Europa, Francesco Abbruzzesi, ha destacado que "al combinar experiencia técnica y un enfoque orientado al futuro", esta colaboración ofrece "soluciones que satisfacen las necesidades cambiantes" de sus clientes, especialmente en lo que respecta a la calidad.