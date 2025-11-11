Toyota anuncia la llegada de la versión eléctrica de su pick-up Hilux para el primer trimestre de 2026. - JEROEN PEETERS

MADRID, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

La marca japonesa Toyota ha presentado la novena generación de su "legendaria pick-up" Hilux, y a partir del primer trimestre de 2026 estará disponible la edición eléctrica (BEV) en la red de concesionarios de la marca en España.

Con esta nueva versión, el modelo tendrá una multigama de tecnologías, desde las variantes Mild Hybrid 48V y la edición diesel, actualmente disponibles. Además, este modelo podría tener desde 2028 una gama también con pila de combustible de hidrógeno, siendo el coche con "más opciones de motorización que cualquier otro modelo de Toyota", según expresa la marca.

El Hilux estará equipado con una batería de iones de litio de 59.2 kWh y unos ejes eléctricos delantero y trasero que proporcionan una tracción total permanente, con 205 Nm de par generados en la parte delantera y 268,6 en la parte trasera.

Los datos provisionales previos a la homologación de Toyota contemplan en este modelo una capacidad de carga útil de 715 kg, una capacidad de remolque de 1.600 kilogramos y una autonomía de unos 240 km en ciclo combinado WLTP que podría llegar hasta los 385 km en ciclo urbano.

Con la nueva generación, Hilux contará con una sola carrocería de doble cabina. En su interior se observan una pantalla 'display' de nuevo diseño horizontal de 12,3 pulgadas y una pantalla multimedia de hasta 12,3 pulgadas. Todos los controles de la tracción 4x4 y todoterreno estaránn agrupados en la consola central para facilitar su uso, y en el modelo BEV se adopta un selector de tracción de cambio por cable y acción directa.

En cuanto a seguridad, equipará las funciones más avanzads del paquete 'Toyota Safety Sense' con toda una serie de funciones nuevas y actualizadas, que incluirá supresión de la aceleración a baja velocidad, asistencia proactiva a la conducción y un sistema de parada de emergencia, aunque estas variarán en función de la versión y del mercado.