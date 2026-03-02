Toyota eleva su oferta a más de 36.470 millones de euros para comprar Toyota Industries

Archivo - Toyota - Uli Deck/dpa - Archivo

MADRID 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Toyota ha elevado su oferta para comprar Toyota Industries y ha llegado a un acuerdo con Elliott Investment Management con el fin de allanar el camino hacia una compra que valora la empresa en 6,7 billones de yenes (36.473 millones de dólares).

El fabricante de automóviles y sus filiales están ahora dispuestos a pagar 20.600 yenes (112 euros) por cada acción de Toyota Industries que aún no poseen, según ha anunciado el grupo en un comunicado este lunes, y se ha ampliado el plazo de la oferta hasta el 16 de marzo. Esto supone un aumento del 9,6% con respecto a su oferta anterior de 18.800 yenes (102 euros) por acción, que ya se había incrementado después de que Elliott rechazara una oferta anterior por debajo del precio de mercado.

La oferta mejorada resuelve de forma efectiva el enfrentamiento de Toyota con Elliot, que argumentaba que la oferta anterior infravaloraba gravemente a Toyota Industries.

Elliott ha afirmado que aceptará los términos de la nueva oferta de compra, calificándola de "un resultado mejorado para los accionistas minoritarios", que "promoverá la liquidación de las participaciones cruzadas dentro del Grupo Toyota y, de forma más amplia, en todo el mercado japonés".

Si se completa la operación, sería la mayor adquisición de una empresa japonesa de la historia, según los datos recopilados por Bloomberg. El aumento del precio depende de que el grupo Toyota consiga la financiación de los bancos que respaldan la operación (Mitsubishi UFJ Financial Group, Sumitomo Mitsui Financial Group y Mizuho Financial Group).

El pasado mes de junio la propuesta inicial del grupo Toyota de 16.300 yenes (88,5 euros) por acción fue objeto de duras críticas, en un primer momento por parte de un grupo de inversores extranjeros que denunciaron lo que consideraban un trato injusto. La presión añadida de Elliott empujó al grupo a mejorar su oferta.