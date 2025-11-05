Toyota gana un 7% menos en su primer semestre fiscal pese a facturar un 5,8% más

MADRID 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

Toyota recortó su beneficio neto atribuido en un 7% en los seis primeros meses de su año fiscal 2026 (entre abril y septiembre) respecto al mismo periodo del año anterior, quedándose con unas ganancias de 1,77 billones de yenes (10.032 millones de euros).

No obstante, la firma nipona elevó su facturación en un 5,8% interanual, hasta lograr una cifra de negocio de 24,6 billones de yenes (139.430 millones de euros).

Los ingresos por ventas de las operaciones automotrices aumentaron en un 4,8%, hasta alcanzar los 22,1 billones de yenes (125.247 millones de euros)en el primer semestre del ejercicio fiscal 2026, en comparación con el primer semestre del ejercicio fiscal 2025.

Mientras, los ingresos por ventas de las operaciones de servicios financieros aumentaron un 14,1%, hasta alcanzar los 2,33 billones de yenes (13.204 millones de euros) en el primer semestre del ejercicio fiscal 2026, en comparación con el primer semestre del ejercicio fiscal anterior.

Por mercados, las ventas de Toyota en Japón cayeron un ligero 0,3%, hasta 10 billones de yenes (56.672 millones de euros), representando en torno al 40% de la cifra de negocio de la compañía. Mientras, en Norteamérica, la firma automovilística facturó un 9,9% más, y en Europa un 8,9% más.

"A pesar del impacto de los aranceles estadounidenses, la fuerte demanda, respaldada por la competitividad del producto, ha generado un aumento en los volúmenes de ventas, principalmente en Japón y Norteamérica, y una mayor rentabilidad de la cadena de valor", ha afirmado la compañía.

Por su parte, el resultado operativo (Ebit) se ha situado ligeramente por encima de los 2 billones de yenes (11.334 millones de euros), lo que supone una caída del 18,6% respecto al primer semestre fiscal de 2025.

De cara al cierre del año, Toyota prevé una mejora de los ingresos, que alcanzarán los 49 billones de yenes (277.684 millones de euros), por encima de la cifra del ejercicio fiscal de 2025. Además, el resultado operativo será de 3,4 billones de yenes (19.267 millones de euros), más de lo previsto con anterioridad.