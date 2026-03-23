Toyota invertirá 860 millones de euros para aumentar la producción en dos plantas en Estados Unidos

Archivo - Toyota - Rodrigo Reyes Marin/ZUMA Wire/dp / DPA - Archivo

MADRID, 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

Toyota ha anunciado este lunes una inversión de 1.000 millones de dólares (863 millones de euros) en sus plantas de Kentucky e Indiana para satisfacer mejor las diversas necesidades de sus clientes en Estados Unidos.

Esta inversión se enmarca en el plan de inversión adicional de hasta 10.000 millones de dólares (8.635 milones de euros) que se llevará a cabo en los próximos cinco años en Estados Unidos, anunciado el 13 de noviembre del año pasado.

"Esta inversión forma parte de la estrategia de Toyota de ser la mejor empresa de la ciudad: invertir y producir localmente, contribuir a la comunidad y ofrecer diversas opciones adaptadas a las necesidades locales mediante una estrategia multicanal", ha destacado la firma.

En Estados Unidos, Toyota emplea a aproximadamente 50.000 personas y ha participado en el desarrollo y la fabricación de más de 35 millones de vehículos en 11 plantas de producción.

En la planta de Kentucky, Toyota invertirá 800 millones de dólares (690 millones de euros) para aumentar la capacidad de producción de los modelos Camry y el RAV4, así como para preparar la producción de vehículos eléctricos. En Indiana, la firma destinará 200 millones de dólares (172 millones de euros) para aumentar su capacidad de producción.