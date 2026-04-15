Archivo - Toyota e Isuzu desarrollarán un camión ligero eléctrico de hidrógeno con producción prevista en 2027 - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

Toyota Motor Corporation y Isuzu Motors Limited han alcanzado un acuerdo para desarrollar la producción en masa de un camión ligero eléctrico de pila de combustible de hidrógeno (FCEV), con el objetivo de iniciar su fabricación en 2027.

El nuevo vehículo estará basado en el modelo eléctrico de batería 'ELF EV' de Isuzu, al que se incorporará el sistema de pila de combustible de tercera generación de Toyota. Ambas compañías trabajarán conjuntamente en el desarrollo de esta tecnología con el fin de adaptarla a las exigencias del transporte comercial y avanzar hacia una movilidad sin emisiones en el sector logístico.

Según han explicado las empresas, los camiones ligeros desempeñan un papel clave en el reparto diario a supermercados, pequeños comercios y otros servicios esenciales. En muchos casos, estos vehículos operan durante largas jornadas, realizan múltiples entregas y requieren sistemas adicionales como refrigeración o congelación, lo que incrementa la necesidad de soluciones energéticas eficientes y de rápida reposición.

En este contexto, los vehículos eléctricos de pila de combustible (FCEV) se presentan como una alternativa eficaz frente a los eléctricos de batería (BEV), al utilizar hidrógeno como combustible de alta densidad energética. Esta tecnología permite reducir significativamente los tiempos de repostaje de los modelos eléctrica y ofrecer una mayor autonomía, características especialmente relevantes para entornos de alta utilización.

Asimismo, al igual que los BEV, los vehículos eléctrico de pila de combustible de hidrógeno destacan por su bajo nivel de ruido y vibraciones, además de no emitir dióxido de carbono durante su uso, lo que contribuye a disminuir el impacto ambiental del transporte.

El nuevo camión, basado en el 'ELF EV' lanzado en 2023 y desarrollado sobre la plataforma I-MACS de Isuzu, incorporará la próxima generación de pilas de combustible de Toyota, con mejoras en durabilidad y vida útil del vehículo.

Además, ambas compañías aprovecharán la experiencia adquirida en el desarrollo conjunto del autobús de pila de combustible 'ERGA FCV' para avanzar en la mejora de los sistemas de control y aumentar la fiabilidad, calidad y durabilidad de este tipo de soluciones en vehículos comerciales.