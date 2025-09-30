Toyota e Isuzu producirán conjuntamente autobuses con pila de combustible de hidrógeno a partir de 2026. - TOYOTA

MADRID 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

Toyota Motor Corporation e Isuzu Motors Limited han firmado un acuerdo para fabricar conjuntamente autobuses de pila de combustible de hidrógeno a partir de abril de 2026 hasta marzo de 2027 --cuando podría comenzar su comercialización-- en la planta de Utsunomiya (Japón) de J-Bus, la empresa conjunta entre Isuzu y Hino Motors.

El vehículo tomará como base el autobús de línea eléctrica de batería desarrollado y diseñado por Isuzu y fabricado por J-Bus. Se combinará con un sistema de pila de combustible de hidrógeno desarrollado por Toyota como parte de las iniciativas para reducir las emisiones de CO2 de sus vehículos.

De este modo, Isuzu y Toyota desarrollarán conjuntamente el autobús de pila de combustible de hidrógeno buscando reducir costes mediante la estandarización de componentes de eléctricos de batería (BEV) y vehículos eléctricos de pila de combustible (FCEV).

La llegada de este nuevo modelo de autobus nace con vistas a expandir la gama de opciones de transporte neutro en carbono más allá de los autobuses eléctricos de batería. Toyota lleva años invirtiendo en el hidrógeno como fuente de movilidad en el camino hacia la neutralidad en carbono.

Toyota e Isuzu se han comprometido a cooperar con gobiernos y empresas locales de diferentes regiones para "contribuir a la reducción continua de emisiones de CO2 mediante la expansión del uso de autobuses con combustible de hidrógeno", ha expresado la compañía en un comunicado.