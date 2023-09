Toyota lanza la nueva gama del modelo Yaris Electric Hybrid con nueva motorización 130H

MADRID, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

Toyota ha lanzado la gama 2024 de su modelo Yaris Electric Hybrid, que incluye entre sus principales novedades una nueva motorización híbrida eléctrica en el 'Premiere Edition' y los acabados 'GR SPORT', en concreto, la motorización 130H, según ha informado este viernes la compañía en una nota de prensa.

Esta nueva motorización se ha conseguido al actualizar el transeje híbrido basado en la quinta generación híbrida sobre la motorización actual de Yaris --cuarta generación híbrida--. En concreto, el transeje híbrido de quinta generación tiene "un mayor y más potente motor eléctrico MG2" y, sumado a una actualización en la unidad de control de potencia, permite un incremento en la entrega de potencia de un 12% sobre la motorización actual del modelo Toyota Yaris, ha detallado la firma.

Esto se traduce en una aceleración "sensiblemente" más rápida, ya que se ha recortado medio segundo del tiempo de aceleración de 0 a 100 kilómetros por hora (9,2 segundos), y también se ha reducido el paso de 80 a 120 kilómetros por hora (7,5 segundos).

Del mismo modo, la firma ha trabajado en mantener el liderazgo en cuanto a nivel de emisiones se refiere, por lo que el incremento en emisiones es de solo 4 gramos de dióxido de carbono en comparación con la versión 120H.

La gama 2024 del nuevo Yaris Electric Hybrid está formada por tres niveles de equipamiento con motorización 120H --'Business Plus', 'Active Plus' y 'Style'-- y tres más con motorización 130H --'GR SPORT', 'GR SPORT Plus' y 'Premiere Edition'--.

Toyota ha dotado al vehículo de una dimensión digital completamente nueva, es decir, incluye una pantalla del cuadro de instrumentos personalizable por el conductor, un sistema multimedia más potente e intuitivo, una conectividad más práctica y estable y, por primera vez, una llave digital sin manos para acceder al vehículo.

La llave digital permitirá que el teléfono móvil funcione como llave física del vehículo, es decir, que se podrá abrir y cerrar el vehículo en remoto a través de una aplicación específica, o bien usando el sistema de entrada sin llave, ya que el vehículo detecta el 'smartphone' como la llave que da acceso al mismo.

Este modelo, fabricado en Europa para los clientes europeos, reforzará la consolidada reputación del modelo por su innovación y excelencia estilísticas y técnicas en el ámbito de los automóviles compactos.

El vehículo ya está disponible en los concesionarios oficiales de Toyota España desde 22.400 euros para el acabado 'Active Plus' o por solo 150 euros al mes con Toyota Easy Plus, programa de financiación y servicios añadidos --4 años de garantía y 4 años de mantenimiento--.