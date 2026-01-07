Archivo - Toyota, marca más popular en el mercado español por cuarto año consecutivo con 105.424 matriculaciones - TOYOTA - Archivo

MADRID, 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

Toyota España ha terminado el año 2025 como la marca líder en el mercado español por cuarto año seguido tras alcanzar 105.424 unidades matriculadas (mercado total en España de turismos, todoterrenos y vehículos comerciales sin contabilizar Canarias) y una cuota de mercado del 8,3%.

Asismismo, la marca japonesa en España ha ocupado la primera posición en el canal de particulares, con 59.311 unidades matriculadas (mercado de particulares en España de turismos, todoterrenos y vehículos comerciales sin computar Canarias) gracias al rendimiento de sus modelos Yaris Cross, Toyota C-HR y Corolla (tercer, cuarto y octavo modelo, respectivamente, más deseado entre particulares).

En concreto, Yaris Cross se ha establecido como el modelo Toyota más solicitado entre los clientes particulares, con 14.754 unidades, reforzando su posición como uno de los referentes del segmento B-SUV.

Junto al Yaris Cross, Toyota C-HR --12.776 unidades matriculadas-- y Corolla (en las ediciones 'Hatchback' y 'Touring Sports') --9.159 registros-- , han concluido el año como principales activos en los segmentos C-SUV y C compactos.

MEJOR RESULTADO EN ELECTRIFICACIÓN

Toyota ha ratificado su mejor resultado en el segmento de híbridos enchufables (PHEV) en España el pasado año 2025 , con 13.478 unidades matriculadas. De las cuales, 8.214 comercializaciones fueron del 'Toyota C-HR Plug-in' --tercer modelo más buscado en el mercado PHEV en 2025-- y 5.264 unidades de 'RAV4 Plug-in' --séptimo clasificado en el mercado híbrido enchufable--.

En el mercado de eléctricos, la marca ha repuntado un crecimiento exponencial del 705% en las matriculaciones del nuevo Toyota bZ4X que le ha permitido entrar en el 'top 10' de ventas de modelos eléctricos en 2025 con un total del 2.640 unidades en 2025. Al término de 2025, Toyota presentó el nuevo Toyota C-HR+ Electric, cuya puesta en marcha en el mercado nacional se hará efecto en el segundo trimestre de 2026 con un precio de partida inferior a los 40.000 euros.

Por último, la gama 'Toyota Professional' dedicada a la venta de vehículos comerciales obtuvo unas ventas de 14.354 matriculaciones, con un crecimiento del 6,7% respecto al año anterior. Además, esta división ha obtenido la primera posición en el mercado de vehículos comerciales electrificados con 2.520 unidades matriculadas.