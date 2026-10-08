Toyota pone en marcha en Reino Unido su primera planta de producción neutra en carbono fuera de Japón - TIM@TIMANDREW.CO.UK

MADRID 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

Toyota Motor Europe ha iniciado la producción neutra en carbono en su planta de motores de Deeside, en Gales del Norte (Reino Unido), que se convierte en la primera instalación de la compañía fuera de Japón en alcanzar este nivel de producción, gracias al uso de energías renovables y a la eliminación de residuos y combustibles fósiles.

La puesta en marcha de una planta de tratamiento de residuos situada junto a las instalaciones de Toyota ha permitido cerrar la brecha restante de emisiones y completar la transición hacia una fabricación neutra en carbono. Esta instalación suministra biometano y electricidad a la fábrica a través de tuberías y cables subterráneos, sustituyendo fuentes de energía convencionales basadas en combustibles fósiles.

Toyota señala que la planta ya ha implantado las tecnologías, fuentes de energía renovables y medidas operativas necesarias para funcionar bajo su marco de fabricación neutra en carbono. No obstante, la acreditación completa se obtendrá después de completar un ciclo de producción de 12 meses en 2027, tras el correspondiente proceso de supervisión.

La planta de tratamiento, financiada íntegramente con capital privado con una inversión de 329 millones de euros, tiene capacidad para gestionar alrededor de 180.000 toneladas de residuos al año procedentes de Deeside y sus alrededores. A partir de estos residuos, las bacterias generan biometano que posteriormente utiliza la fábrica en sustitución del gas natural, evitando la emisión de casi 3.000 toneladas de dióxido de carbono (CO2) al año.

Además, la planta de Deeside utiliza electricidad procedente de fuentes renovables y ha eliminado el envío de residuos a vertederos, medidas que contribuyen a alcanzar los objetivos de descarbonización de la compañía.

OBJETIVO DE NEUTRALIDAD EN EUROPA

El hito alcanzado en Deeside forma parte de la estrategia de Toyota Motor Europe para conseguir que todas sus plantas de fabricación europeas alcancen una producción neutra en carbono para 2030.

La compañía apuesta por una estrategia de descarbonización basada en diferentes tecnologías, al tiempo que trabaja para reducir el consumo energético de sus instalaciones, incrementar el uso de fuentes renovables y mejorar la eficiencia de los procesos industriales.

En este sentido, Toyota también está avanzando en la reutilización de materiales procedentes de vehículos al final de su vida útil. En Reino Unido, el aluminio recuperado de llantas de aleación se emplea para fabricar nuevos bloques de motor en la propia planta de Deeside, contribuyendo a reducir el consumo de materias primas y a impulsar el modelo de economía circular de la compañía.

MÁS DE SEIS MILLONES DE MOTORES PRODUCIDOS

La planta de Toyota en Deeside es el centro europeo de producción de los motores híbridos y de gasolina de 1,8 litros que equipan modelos como el Corolla y el Toyota C-HR.

Desde el inicio de su actividad en 1992, la instalación ha producido más de seis millones de motores destinados a vehículos Toyota comercializados en Europa y otros mercados internacionales. Además, fue la primera fábrica de la compañía fuera de Japón en producir motores destinados a sistemas híbridos.