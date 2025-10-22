Toyota presenta el C-HR+ Electric, su nuevo 100% eléctrico con 'plus' de novedades, desde 36.500 euros

La firma ya ha abierto la preventa y las entregas comenzarán en marzo de 2026, con dos versiones disponibles

MADRID, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

Toyota ha abierto los pedidos de su nuevo vehículo eléctrico C-HR+, un renovado modelo 100% eléctrico que viene a completar la gama multitecnología de los C-HR, aunque con características de un coche del segmento C que se asemeja a su conocido BZ4X, su primer modelo eléctrico de batería, y con opción de compra desde 36.500 euros.

El nuevo eléctrico de Toyota comenzará a verse en las carreteras de Europa, el mercado al que se enfoca este producto, a partir de marzo de 2026, y estará disponible desde 36.500 euros en la versión 'Advance' y desde 44.000 euros para el 'Spirit'.

En la versión de tracción delantera, el Toyota C-HR+ Electric ofrece 224 CV (165 kW) y una autonomía combinada de hasta 609 kilómetros. En la versión de tracción total, cuenta con una potencia combinada de 343 CV (252 kW) y una aceleración de 0 a 100 km/h en 5,2 segundos, así como una autonomía máxima combinada de hasta 500 kilómetros.

El Toyota C-HR+ Electric cuenta con una batería de ion-litio de gran capacidad de 77 kwH en ambas ediciones que permite carga rápida en corriente continua (CC) del 10 al 80% en solo 30 minutos en cargadores públicos, incluso en climas fríos, gracias al novedoso preacondicionamiento inteligente de la batería. En cuanto a la carga en corriente alterna (CA), la versión 'Advance' incorpora un cargador a bordo de 11 kW para la recarga doméstica, mientras que el acabado Spirit ofrece una carga más rápida, con una unidad de 22 kW.

"Este nuevo modelo refleja el firme compromiso de Toyota con la movilidad sostenible y su hoja de ruta hacia la neutralidad de carbono en Europa en 2040", ha destacado la firma nipona, que da un paso más en la electrificación de su gama al incorporar motores eléctricos de alta eficiencia.

Con un volumen de maletero de 416 litros, el nuevo C-HR+ destaca por contar con un mayor espacio interno, tanto a favor del maletero como de los pasajeros. "Es un coche más grande", ha subrayado el responsable de producto de Toyota España, Jose Manuel Méndez, que ha señalado que cuenta con 16 centímetros más de largo que un C-HR, 3 centímetros más de alto y 4 centímetros más de ancho.

Este cambio en las medidas permite dotar al vehículo de una mejor aerodinámica, con un coeficiente aerodinámico de 0,26, que se sitúa entre los mejores de su categoría, y le lleva a ofrecer una elevada eficiencia y autonomía en cada trayecto.

Su diseño también destaca por contar con un frontal sin parrilla, los faros LED de diseño estilizado y la silueta tipo coupé crossover. Además, cuenta con tiradores integrados en el pilar C y llantas de hasta 20 pulgadas (para el acabado 'Spirit'), mientras que el 'spoiler' trasero y el trabajo aerodinámico realizado en la zaga optimizan el flujo de aire.

INTERIOR MÁS CÓMODO Y TECNOLOGÍA MÁS AVANZADA

En su interior, el cliente puede percibir que el Toyota C-HR+ Electric es "un vehículo de categoría superior", según ha destacado Méndez, con materiales que varían según el acabado, en piezas como los asientos, que pueden estar tapizados en tela y cuero sintético o ante y cuero sintéticos, todos elaborados a partir de materiales reciclados (PET).

La iluminación ambiental es personalizable y está disponible en hasta 64 colores. A esta le acompaña un techo panorámico y climatización inteligente mediante bomba de calor. Para una mayor comodidad al volante, el acabado Sprint incorpora parabrisas calefactable y asiento del conductor eléctrico con función de memoria.

El componente tecnológico es otro de los elementos con los que Toyota busca "ofrecer una experiencia de conducción más conectada y envolvente". En el puesto de conducción, destaca un cuadro de instrumentos digital de 7 pulgadas y una pantalla multimedia de 14 pulgadas, compatible de forma inalámbrica con Android Auto y Apple CarPlay.

Completa el conjunto un sistema de sonido JBL Premium de 800 W, con 'subwoofer' de 9 pulgadas y ocho altavoces, de serie en el acabado Spirit.

Finalmente, en materia de seguridad, el modelo incorpora el sistema de Asistencia de Salida Segura, que alerta mediante una luz roja en los tiradores de puerta interiores si detecta vehículos o ciclistas que se aproximan desde atrás al abrir las puertas.

De serie está equipado con el conjunto de asistentes a la conducción Toyota Safety Sense, mientras que en el acabado 'Spirit' se añaden sistemas avanzados como la Alerta de Tráfico Delantero Cruzado, el Asistente de Cambio de Carril y la Cámara de Visión 360º, entre otros.