Toyota traslada la producción del Corolla Cross a la sede de Iwate, al este de Japón

MADRID 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

El fabricante japonés Toyota ha anunciado la base de producción del Corolla Cross a la planta de Iwate, en la región de Tohoku (al este de Japón).

Tras anunciarse en el mes de mayo de este año el traslado de la producción del Corolla Cross a su planta de Iwate por parte de Toyota Motor East Japan (TMEJ), ahora se ha hecho el traspaso definitivo con el fin de revitalizar económica y laboralmente esta área del país nipón.

"Quería crear un futuro para la región de Tohoku junto con todos en la región a través de la fabricación de automóviles", ha manifestado el presidente de Toyota, Akio Toyoda.

Desde su debut en 1966, el Toyota Corolla se ha vendido en más de 150 países y regiones, con más de 50 millones de unidades contabilizadas en todo el mundo.