Toyota se une a Daimler Truck y Volvo Group para colaborar en tecnología de pilas de combustible - TOYOTA

MADRID 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

Daimler Truck, el Grupo Volvo y Toyota han firmado un acuerdo no vinculante para cooperar en la empresa conjunta Cellcentric, dedicada al desarrollo de sistemas de pilas de combustible aplicadas a vehículos comerciales pesados.

Las tres compañías colaborarán con una participación accionaria igualitaria, siendo Toyota el tercer socio de Cellcentric. La combinación de la experiencia y el conocimiento complementarios de las partes respaldará e impulsará su objetivo común de desarrollar, producir y comercializar sistemas de pilas de combustible para vehículos pesados y otras aplicaciones de servicio pesado con requisitos similares.

Además, Toyota y Cellcentric gestionarán conjuntamente el desarrollo y la producción de las celdas unitarias de pilas de combustible --el componente principal de los sistemas de pilas de combustible-- y los elementos de arquitectura y control directamente vinculados, con el fin de crear productos competitivos basados en las tecnologías de ambas compañías.

Al combinar la experiencia de Daimler Truck y Volvo en vehículos comerciales con la de Toyota en desarrollo, producción y fabricación de pilas de combustible, se busca fortalecer aún más la ventaja tecnológica y la competitividad de Cellcentric en el mercado. Se pretende que Cellcentric sea el centro de competencia conjunto que desarrolle, produzca y comercialice sistemas de pilas de combustible para el transporte pesado, tanto en carretera como fuera de ella, y otras aplicaciones de servicio pesado con requisitos similares.

Asimismo, mediante la colaboración con asociaciones industriales y socios a lo largo de toda la cadena de valor del hidrógeno, los socios buscan apoyar activamente el desarrollo del suministro y la infraestructura de hidrógeno en sus primeras etapas.

"Estamos encantados de explorar esta colaboración con Toyota, para que, a través de Cellcentric, podamos acelerar y generar una masa crítica para las aplicaciones de hidrógeno. Esta es una señal importante para clientes, proveedores y demás actores del ecosistema", ha afirmado el presidente y director ejecutivo de Volvo Group, Martin Lundstedt.

Por su parte, el presidente y director ejecutivo de Toyota, Koji Sato, se ha mostrado agradecido por la oportunidad de unirse próximamente a Daimler Truck y Volvo Group como socios en la construcción de una sociedad del hidrógeno. "Toyota seguirá contribuyendo a la consecución de una sociedad del hidrógeno junto con socios que comparten nuestra visión", ha añadido.