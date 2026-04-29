Traton, filial de vehículos comerciales de Volkswagen, ingresa 10.230 millones hasta marzo, un 4% menos

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MADRID 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

Traton, la filial del grupo Volkswagen que fabrica los vehículos comerciales de las marcas MAN, Scania y Navistar, entre otras, facturó 10.231 millones de euros en el primer trimestre del año, un 4% menos que en el mismo período del año anterior, según ha informado este miércoles.

El grupo ha señalado que, "como era de esperar", ha experimentado un comienzo lento en 2026, pero prevé una mejora en el rendimiento empresarial en los próximos trimestres debido a un aumento en los pedidos recibidos, lo que le permite confirmar sus previsiones para todo el año.

Si bien las ventas de unidades cayeron un 6%, hasta 68.600 vehículos (frente a los 73.000 vehículos de los tres primeros meses de 2025), la disminución en los ingresos por ventas fue más moderada.

El resultado operativo cayó a 582 millones de euros en el primer trimestre del año, una cifra inferior en casi un 10% a la registrada por la compañía un año atrás. Esto se debió, en parte, a los elevados costes arancelarios en Estados Unidos, que no se aplicaron en el mismo trimestre del año anterior.

La reducción de los costes fijos contribuyó a compensar esta situación, pero el margen operativo ajustado sobre las ventas disminuyó en 0,4 puntos porcentuales, hasta el 5,7%. Además, el resultado operativo se vio afectado por cargos de 521 millones de euros, correspondientes a ciertos conceptos que fueron ajustados.

"Estamos respondiendo a la difícil situación del mercado manteniendo una estricta disciplina en materia de costes. Seguimos de cerca la evolución geopolítica y económica. No obstante, mantenemos la confianza para los próximos trimestres, también gracias al aumento de los pedidos recibidos", ha afirmado el director financiero de Traton, Michael Jackstein.