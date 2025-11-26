TÜV SÜD nombra a Patrick Vollmer nuevo CEO global para reforzar su estrategia internacional

Patrick Vollmer, CEO de TÜV SÜD - FOTOSTUDIO - ALL EYES ON YOU

MADRID 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El consejo de supervisión de TÜV SÜD ha nombrado a Patrick Vollmer nuevo presidente y CEO global del grupo, a partir del 2 de febrero de 2026.

Vollmer, que llega con experiencia en dirección y gestión internacional en los sectores industrial y de servicios, impulsará la estrategia de crecimiento, digitalización y sostenibilidad de la compañía, manteniendo su liderazgo en inspección, certificación y servicios TIC.

El nuevo CEO destaca el compromiso histórico de TÜV SÜD con la excelencia tecnológica y la seguridad, y asume el reto de consolidar su posición como referente mundial en el desarrollo seguro y sostenible de tecnologías emergentes.

Vollmer liderará el grupo junto a Ishan Palit (COO) y Sabine Nietzche (CFO), reforzando el equipo ejecutivo en una etapa clave para la multinacional alemana, presente en más de 50 países y con más de 30.000 empleados.