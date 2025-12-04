La UE decide revocar los aranceles a la producción de coches eléctricos de Volkswagen en China

Archivo - Volkswagen - Melissa Erichsen/dpa - Archivo

MADRID, 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Europea ha decidido, por iniciativa propia, revocar los aranceles aplicados a los vehículos eléctricos producidos en China por parte de Volkswagen Anhui, la 'joint venture' de la firma alemana en el gigante asiático.

El producto objeto de esta reconsideración consiste en vehículos eléctricos de batería nuevos diseñados principalmente para el transporte de personas, excluidos los vehículos de la categoría L y las motocicletas, propulsados (independientemente del número de ruedas puestas en movimiento) únicamente por uno o varios motores eléctricos, incluidos los que tienen un extensor de autonomía de combustión interna.

Esta medida solo afecta, por el momento, a Volkswagen Anhui, compañía que la Comisión Europea considera que "aportó pruebas suficientes" tras haber recibido por su parte "una oferta de compromiso" del producto afectado, es decir, un cambio de precios, volúmenes o, en este caso, condiciones comerciales para evitar sanciones más duras.

AMPLIACIÓN DE LA MEDIDA A OTRAS COMPAÑÍAS EUROPEAS

En su documento, publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea, la Comisión Europea deja la puerta abierta a que otras compañías que se consideren afectadas por estos aranceles también se vean beneficiadas por esta medida aplicada a Volkswagen.

En su caso, dichas compañías deben demostrar primero que existe un nexo objetivo entre sus actividades y el producto objeto de reconsideración, es decir, sus vehículos eléctricos producidos en China. Cabe mencionar que varias firmas automovilísticas europeas tienen divisiones en el país asiático.

"Se invita a todas las partes interesadas a que expongan sus puntos de vista, presenten la información oportuna y aporten pruebas justificativas en las condiciones establecidas en el presente anuncio. Salvo disposición en contrario, la información y las pruebas justificativas deberán obrar en poder de la Comisión en el plazo de cinco días a partir de la fecha de publicación del presente anuncio", ha señalado la Comisión Europea.