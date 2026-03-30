UGT FICA advierte del riesgo de la implantación descontrolada de la IA en el sector del automóvil

UGT FICA - TRAIMAK.BY

MADRID, 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Industria, Construcción y Agro de UGT (UGT FICA) ha alertado del peligro de apostar por la robotización y la inteligencia artificial en la industria automovilística de forma descontrolada, al tiempo que ha reclamado una regulación ética y acordada con los sindicatos para salvaguardar tanto el nivel de empleo como las condiciones laborales de los trabajadores del sector.

"UGT FICA entiende que no es lo mismo utilizar robotización e IA para mejorar las condiciones de los trabajadores y la productividad de las empresas que utilizarlas meramente para aumentar la competitividad sin tener en cuenta el empleo ni las consecuencias sociales y fiscales para el conjunto de la ciudadanía", ha advertido.

Si bien el sindicato está a favor de la utilización regulada y justa tanto de la robotización como de la IA "por considerarlas como herramientas positivas para el desarrollo de la sociedad", también advierte sobre la falta de rigor y el descontrol que se está produciendo en la actual carrera por introducir cuanto antes estas herramientas en el tejido empresarial,

Es por ello que desde UGT FICA instan al Gobierno a que asegure de que la introducción de la robotización y la IA se realiza "bajo los mismos parámetros de justicia, ordenación y equilibrio, fundamentales para mantener el actual statu quo de las relaciones laborales y de los principios de justicia y equidad".

En esta línea, el sindicato ha reclamado al Gobierno que traslade a las instancias europeas la necesidad de promocionar la implantación de la IA y la robotización de forma consensuada para facilitar su regulación ética y evitar la competencia desleal entre las distintas regiones europeas.