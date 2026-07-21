Archivo - UGT FICA celebra la aprobación del Plan Auto+ tras ocho meses de espera y pide agilizar su aplicación - RENAULT - Archivo

MADRID 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Industria, Construcción y Agro de UGT (UGT FICA) ha celebrado la aprobación por parte del Consejo de Ministros del Plan Auto+, aunque ha lamentado que la medida llegue ocho meses después de su anuncio y ha reclamado que su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y la tramitación de las ayudas se lleven a cabo "con la máxima rapidez".

El sindicato ha valorado positivamente la puesta en marcha del programa, dotado con 400 millones de euros, al considerar que contribuirá a dinamizar el mercado de la automoción, favorecer la renovación del parque automovilístico español e impulsar la compra de vehículos electrificados y fabricados principalmente en Europa.

El sindicato ha insistido, además, en que el apoyo a la demanda debe ir acompañado de una política industrial que garantice el futuro del sector de la automoción en España, fomente la inversión, impulse la innovación y preserve el empleo de calidad en toda la cadena de valor.

El Plan Auto+ contempla ayudas de hasta 4.500 euros para la adquisición de turismos electrificados, además de un descuento adicional de 1.000 euros por parte de los concesionarios, así como incentivos para la compra de furgonetas y motocicletas eléctricas.

Para UGT FICA, la aprobación del programa supone una "noticia positiva para un sector estratégico" de la economía española, que sostiene miles de puestos de trabajo directos e indirectos.

En este sentido, el sindicato considera que el impulso a la demanda permitirá "reactivar las ventas, mejorar la actividad de fabricantes, concesionarios y empresas auxiliares, además de reforzar la confianza de consumidores y empresas".

En este contexto, UGT FICA ha reiterado su compromiso de seguir defendiendo medidas que refuercen la competitividad de la industria del automóvil y faciliten la transición hacia una movilidad sostenible, al tiempo que contribuyan a generar más actividad económica, inversión y empleo.